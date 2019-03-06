Украинца задержали за пропаганду оккупации Крыма

Изъято ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующих оккупацию полуострова

Фото: Pixabay

Украинца задержали за пропаганду оккупации Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ac1/5c2/5c5ac15c28430.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ac1/5c2/5c5ac15c28430.jpg 2019-03-06T14:33:23+02:00 Украина Изъято ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующих оккупацию полуострова

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Украины, призывавшему к совершению действий с целью изменения границ территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

"Во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, в том числе закрепления оккупации Крыма, прокуратурой АР Крым совместно с работниками СБУ проведен обыск по адресу проживания гражданина Украины", – сообщили в прокуратуре.

Во время обыска, как указано, было обнаружено и изъято ряд материалов антиукраинской направленности.

Как отмечается, эти материалы, "начиная с 2014 года, распространялись в украинских и российских СМИ, в том числе и те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины".

Также и обнаружено и изъято "ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующих оккупацию полуострова".

"На данный момент лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения", – добавили в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что украинец в Крыму помогал за вознаграждение оформлять российское гражданство.

"Мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее шести месяцев) оформить за денежное вознаграждение в $10 тыс. российское гражданство. При получении денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта днем в оккупированному Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции. Российские силовики обвинили владыку сперва в "похищении церковной утвари", которая по описанию совпадала с вещами в его сумке, а потом – в том, что он нецензурно выражался на рынке перед автовокзалом, с котором собирался отправиться в Ростон-на-Доне, чтобы причастить и исповедовать политзаключенного украинца Павла Гриба. Позже архиепископ был освобожден.

Как мы уже писали, сам Климент назвал свое задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ на аннексированном полуострове.

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