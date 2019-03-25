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Украинцам через интернет продают опасную косметику: как уберечься

Сегодня, 16:16

Эксперты напомнили о первостепенных правилах онлайн-покупок

Украинцам через интернет продают опасную косметику: как уберечься Украина Эксперты напомнили о первостепенных правилах онлайн-покупок

Житель Николаева Артем Михель купил в интернете крем для удаления щетины, а теперь лечит лицо. На упаковке средства было указано, что оно не вызывает ожогов. Но, когда Артем нанес крем на лицо, почувствовал жгучую боль. Покраснение не проходило долгое время, поэтому мужчине пришлось купить лекарство от ожогов и таблетки против аллергии. Бриться мужчина не рискует до сих пор.

Пострадавший пытается добиться компенсации, но не может. Оказалось, что товар продавали на поддельном сайте.

"Потребитель, который пострадал, должен иметь информацию о том, где располагается предприниматель. На коробке, которую вы приобретаете, или на лекарствах, которые вы приобретаете, или мази, косметике – должен быть украинский перевод", – предостерегает исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

При этом, если вы оплачиваете товар картой и забираете его не почте, компенсация не гарантирована.

"Без товарного, фискального чека вам не написать жалобу в контролирующие органы. Вас все будут футболить, и в суды вам идти бесполезно, потому что вам не доказать взаимоотношения с продавцом", – отмечает специалист.

Врач дерматолог Оксана Пахнюк отмечает, что Артему еще повезло – последствия использования некачественной или поддельной косметики могли быть более трагическими. К слову, мы уже рассказывали, как отличить оригинальную косметику от опасной подделки

"Химические ожоги кожи могут вызывать конъюктивиты – воспаления слизистой оболочки глаза, акне, угревые высыпания. Могут быть аллергические реакции, бронхиальная астма и даже анафилактический шок", – предостерегает врач.

Она советует всегда делать пробу перед тем, как использовать новое средство – нанести его на кожу предплечья или за ухо и подождать 30 минут. Кроме того, нужно обязательно обращать внимание на срок годности продукта и его состав. В нем не должно быть сульфатов или парабенов.

Специалисты рекомендуют покупать косметику в сертифицированных магазинах. И выбирать средства без резкого запаха – это снижает риск наличия агрессивных ароматизаторов и красителей, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Напомним, ранее "Сегодня"разбирались, чем опасны тестеры в магазинах косметики.

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Тег компенсации, подделка, покупки, косметика, онлайн-шопинг

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