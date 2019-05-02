Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

2 мая, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Вернулись! 23-я экспедиция провела на юге целый год. Фото: facebook.com/oksana.savenko
Вернулись! 23-я экспедиция провела на юге целый год. Фото: facebook.com/oksana.savenko.

В Украину из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция, которая отработала во льдах год. Как рассказали полярники на торжественной встрече в Министерстве образования, кроме обычной научной работы, в этот раз они много внимания уделяли исследованиям ледников. Прогнозы неутешительны — лед продолжает таять. Правда, при этом освобождается все больше места для гнездовий пингвинов. Кроме того, как сообщила министр образования Лилия Гриневич, вблизи украинской станции "Академик Вернадский" неспокойно ведут себя вулканы.  

Подробности нам рассказал вернувшийся из экспедиции доктор геологических наук, профессор Владимир Бахмутов.

"В 300 километрах на север от нашей станции находится сейсмически активная зона, где сейчас вулканическая активность. Там действующие вулканы. Извержение может произойти завтра, а может и через 50—100 лет. Кроме того, там есть подводные вулканы, которые тоже активны. Мы считаем, что угрозы для нашей станции нет, но при этом не исключаем, что возможна тектоническая активность".

И добавил, что как раз вблизи украинской станции полярники начали сейчас исследование древней вулканической активности. 

Как уже сообщала "Сегодня", в этом году, впервые за 20 лет, зимовать на станцию на целый год отправились две женщины — биолог и врач. Их приезд застали в пересменке полярники, которые сейчас вернулись в Украину. Некоторые из бывалых зимовщиков скептически отнеслись к тому, что теперь в экспедиции есть женщины.

"Думаю, что моя жена была бы против моей зимовки с другими женщинами в течение года", — рассказал нам полярник Всеволод Мирошниченко.

Психолог-практик Елена Мирошниченко не исключает, что конфликты могут быть:

"Поведение женщин порой непредсказуемо. Среди двух женщин вполне может начаться, например, борьба за влияние в коллективе".  

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о том, что наши ученые сделали важное открытие. По оценкам украинских ученых, возраст Антарктиды может быть увеличен на десятки миллионов лет.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Антарктида, полярники, экспедиция, Академик Вернадский

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские ученые нашли в Антарктиде новый вид мха

26 апреля, 05:36

Украинские ученые вернулись из Антарктиды с интересными результатами

Порошенко заручился поддержкой двух третей украинских полярников на станции "Академик Вернадский"

22 апреля, 00:40

Явка на избирательном участке на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" составила 100%

Явка 100% и выборы за час: как проголосовали украинцы на антарктической станции

1 апреля, 06:05

В Киев была отправлена ​​скан-копия протокола по результатам голосования

12 украинских полярников на год отправляются в Антарктиду

25 марта, 22:54

Поехать мог каждый желающий – стоило только подать заявку

Инаугурация Зеленского: известно, когда он вступит в должность

Создатель Новичка пояснил, почему Скрипали выжили

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

Генпрокурора Луценко уже пытаются снять с должности

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть

Аэропорт в Белой Церкви получит статус международного

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Слишком ловкий боксер вырубил ветерана. Видео нокдауна и нокаута

Чем правильно закрывать углеводное окно после тренировки

15 самых жутких и странных существ на планете

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Как понять, что в организме не хватает магния