Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Вернулись! 23-я экспедиция провела на юге целый год. Фото: facebook.com/oksana.savenko.

В Украину из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция, которая отработала во льдах год. Как рассказали полярники на торжественной встрече в Министерстве образования, кроме обычной научной работы, в этот раз они много внимания уделяли исследованиям ледников. Прогнозы неутешительны — лед продолжает таять. Правда, при этом освобождается все больше места для гнездовий пингвинов. Кроме того, как сообщила министр образования Лилия Гриневич, вблизи украинской станции "Академик Вернадский" неспокойно ведут себя вулканы.

Подробности нам рассказал вернувшийся из экспедиции доктор геологических наук, профессор Владимир Бахмутов.

"В 300 километрах на север от нашей станции находится сейсмически активная зона, где сейчас вулканическая активность. Там действующие вулканы. Извержение может произойти завтра, а может и через 50—100 лет. Кроме того, там есть подводные вулканы, которые тоже активны. Мы считаем, что угрозы для нашей станции нет, но при этом не исключаем, что возможна тектоническая активность".

И добавил, что как раз вблизи украинской станции полярники начали сейчас исследование древней вулканической активности.

Как уже сообщала "Сегодня", в этом году, впервые за 20 лет, зимовать на станцию на целый год отправились две женщины — биолог и врач. Их приезд застали в пересменке полярники, которые сейчас вернулись в Украину. Некоторые из бывалых зимовщиков скептически отнеслись к тому, что теперь в экспедиции есть женщины.

"Думаю, что моя жена была бы против моей зимовки с другими женщинами в течение года", — рассказал нам полярник Всеволод Мирошниченко.

Психолог-практик Елена Мирошниченко не исключает, что конфликты могут быть:

"Поведение женщин порой непредсказуемо. Среди двух женщин вполне может начаться, например, борьба за влияние в коллективе".

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о том, что наши ученые сделали важное открытие. По оценкам украинских ученых, возраст Антарктиды может быть увеличен на десятки миллионов лет.

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