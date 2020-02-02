Украинцам хотят разрешить менять отчество

Сейчас украинцы могут беспрепятственно менять только имя и фамилию

Украинцам, которые все чаще менять свои имена, хотят разрешить менять отчество. Такой законопроект подготовили депутаты. После анонсированных изменений пользователи соцсетей начали примерять матронимы – родовые имена по матери. К примеру, Наталиевич или Ольгович. Их уже облюбовали россиянки и вполне официально записывают так своих детей.

Адвокат по профессии, Натали решила вместо Владимировны стать Юрьевной – в честь отчима. И чтобы добиться этого, вынуждена была дойти до Европейского суда по правам человека. Потому что в наших – повсеместно отказывали. Все потому, что украинское законодательство запрещает самовольно менять отчество.

"Это природное право человека менять свои данные и именовать себя, как он хочет, как ему комфортно. Для меня это было важно. Я себя не чувствовала Владимировной и мне было дискомфортно", – делится Натали Гарнага, адвокат.

В ЗАГСах объясняют: сейчас украинцы могут беспрепятственно менять только имя и фамилию. И говорят – 17-летний парень даже выиграл спор, что станет Робин Гудом.

"Он пришел и там был Иванов Сергей, а захотел стать Робин Гудом. Отчество не смог изменить, а это – смог. Он выиграл сто долларов, а потом через месяц пришел и все сделал обратно", – рассказывает Рада Дашутина, начальница Центрального отдела ГРАГС УГР Центрального межрегионального управления министерства юстиции.

Отчество же можно изменить только в определенных случаях.

После того, как Европейский суд принял сторону Натальи Гарнаги, депутаты взялись исправлять законодательство.

Предлагают разрешить всем с 16 лет произвольно менять отчество, а с 14-ти – с согласия папы или мамы. Но сначала придется пройти проверку правоохранителей, как и сейчас при смене имени или фамилии.

"Около 3 месяцев проверяются данные об этом лице. Почему? Потому что такое бывает обычно, что человек может пытаться избежать уголовной ответственности, денежных обязательств", – говорит Андрей Костин, народный депутат, фракция партии "Слуга народа".

Певица Эмма имеет необычное отчество – Набиловна, потому что ее папа – тунисец. И она – категорически против любых подобных изменений. Говорит: люди, которые на это решаются, разрывают родовую энергетическую связь.

"Если я встречу иностранца и он окажется моим будущим мужем с именем Ой-ой, и как итог – моих детей будут звать Александр Ой-Ойевич, допустим, я бы никогда не изменила отчество своего ребенка для того, чтобы не прерывать связь поколений", – говорит Эмма Хамза, певица.

Астролог Янина убеждена: менять отчество может быть даже опасно.

"Что в может произойти? Навлечь беду на своих потомков, плюс – хуже всего – человек может укоротить себе годы жизни. Отрекаясь от отчества, он обрезает связующую нить со своим родом, со своим предком. Убирается покровительство. И соответственно, человек остается без защиты", – говорит Янина Массини, астропсихолог.

После появления законопроекта, который позволит менять отчество, украинцы начали шутить в соцсетях – мол теперь будут давать детям матронимы – то есть родовые имена по матери, которые еще называют матчествами.

Ранее "Сегодня" писали, почему украинцы меняют имена: преступления, смена пола и погоня за модой. Журналисты нашей редакции поговорили с начальником Шевченковского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния ЛГУЮ Оксаной Горинюк-Кожухаловой.

Кроме этого, украинцы, которые поменяли себе имя, рассказали нам, зачем они это сделали.

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