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Украинцам массово отказывают во въезде в Израиль

28 мая, 09:47

Главная причина – предупреждение нелегальной иммиграции

Фото: МИД Израиля
Фото: МИД Израиля.

С начала 2019 года Израиль отказал почти 1,8 тыс. гражданам Украины в предоставлении разрешения на въезд на территорию государства. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Всего с начала года Израиль вернул 1770 граждан Украины", – сказал Демченко.

В то же время за этот период пограничники отказали 560 гражданам Израиля в пересечении границы Украины на въезд.

Напомним, главной причиной, по которой Израиль отказывает гражданам Украины в предоставлении разрешения на въезд на территорию государства, является предупреждение нелегальной иммиграции. 

Как мы писали ранее, Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров об отмене визовых требований к гражданам обеих стран. И уже скоро украинцы смогут в эту страну Северной Америки ездить без виз. 

Также Кабмин поддержал безвиз с еще одной европейской страной, Северной Македонией. Украина имеет безвизовый режим с 86 иностранными государствами, упрощенный – с 54 и визовый – с 58.

Кроме того, правительство одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Отметим, соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.

Как мы писали ранее, за два года действия безвизового режима Украины со странами ЕС и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок заграницу.


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Тег Израиль, Украина, въезд

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