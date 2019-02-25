Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинцам массово отказывают во въезде в Израиль: статистика

Сегодня, 16:32

Израильского посла просят поднять вопрос необоснованных отказов для граждан Украины в аэропорту Бен-Гурион

Фото: dpsu.gov.ua
Украинцам массово отказывают во въезде в Израиль: статистика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3fc/7b4/5c73fc7b41b07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3fc/7b4/5c73fc7b41b07.jpg Украина Израильского посла просят поднять вопрос необоснованных отказов для граждан Украины в аэропорту Бен-Гурион

На каждого израильтянина, которому в прошлом году отказали во въезде в Украину, приходится более 40 украинских граждан, которых не впустили в Израиль, сообщил 25 февраля председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.

На встрече с послом этого ближневосточного государства в Украине Джоэлом Лионом он заявил, что в прошлом году ГПСУ отказала в пересечении границы 84 граждан Израиля, тогда как в эту страну не впустили более 3,5 тыс. украинцев.

Кроме того, с начала 2019 года в Израиль не смогли попасть уже более 500 украинских граждан, а вот самим израильтянам запретили въезжать в Украину лишь чуть более 100 раз. Тенденцию к росту отказов израильтянам Цигикал объяснил увеличением на 21% потока граждан этой страны в Украину.

Читайте также

Глава пограничного ведомства заверил в том, что, когда не нарушается закон, ГПСУ не имеет права вмешиваться в работу инспектора пограничной службы.

"Мы сейчас живем в условиях военной агрессии России против Украины. Для нас вопрос безопасности в приоритете. Мы проводим биометрический контроль граждан-иностранцев, представителей из 70 стран миграционного риска, в том числе – граждан РФ. Израиля в этом списке нет, потому что это – дружественная нам страна", – добавил он.

Напоследок Цигикал попросил израильского посла поднять вопрос большого количества необоснованных отказов для граждан Украины в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион.

Напомним, что Израиль является популярным направлением для украинских заробитчан. Как мы уже писали, в 2017 году из этой страны депортировали более 3,5 тыс. украинцев, многие из которых были обмануты компаниями-посредниками.

Кроме того, ранее сайт "Сегодня" разбирался на каких условиях, и чего надо остерегаться украинцам, собираясь на заработки на "Землю обетованную".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег туризм, Израиль, поездка, путешествия, Украина

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцам массово отказывают во въезде в Израиль: статистика". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Визит Порошенко в Израиль: запланировано подписание важного соглашения

21 января, 09:18

Глава украинского государства проведет встречи с руководством Израиля и патриархом Иерусалимским Теофилом III

Порошенко встретился с президентом Израиля: стали известны подробности переговоров

21 января, 12:23

Глава государства пригласил Рувена Ривлина посетить Украину с визитом

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли

21 января, 20:58

На церемонии подписания присутствовали президент Украины и премьер-министр Израиля

Почему украинцам отказывают во въезде в Израиль: дипломат назвал причину

22 января, 15:34

По словам Лиона, после введения безвиза появилось больше людей, получивших отказ при пересечении границы

Украина и Израиль договорились о военном сотрудничестве: в Минобороны раскрыли детали

22 января, 16:56

"Укроборонпром" и израильская компания Elbit Systems Ltd договорились о совместном сотрудничестве

В Минэкономразвития спрогнозировали рост экспорта в Израиль

23 января, 15:26

Объем украинского экспорта может вырасти на 10%

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание

Тест для влюбленных: о чем говорит поза, в которой вы спите

Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским

Морозы ударят с новой силой: названы даты

Гордон рассказал, что думает о Супрун: "часть дьявольского плана"

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

"Прощай, немытая Россия": Панин вновь оскандалился
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Сегодня, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

23 февраля, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят

Генерал рассказал, когда случится военное вторжение в Украину