Украинцам массово отказывают во въезде в Израиль: статистика

Израильского посла просят поднять вопрос необоснованных отказов для граждан Украины в аэропорту Бен-Гурион

Фото: dpsu.gov.ua

Украинцам массово отказывают во въезде в Израиль: статистика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3fc/7b4/5c73fc7b41b07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3fc/7b4/5c73fc7b41b07.jpg 2019-02-25T16:32:51+02:00 Украина Израильского посла просят поднять вопрос необоснованных отказов для граждан Украины в аэропорту Бен-Гурион

На каждого израильтянина, которому в прошлом году отказали во въезде в Украину, приходится более 40 украинских граждан, которых не впустили в Израиль, сообщил 25 февраля председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.

На встрече с послом этого ближневосточного государства в Украине Джоэлом Лионом он заявил, что в прошлом году ГПСУ отказала в пересечении границы 84 граждан Израиля, тогда как в эту страну не впустили более 3,5 тыс. украинцев.

Кроме того, с начала 2019 года в Израиль не смогли попасть уже более 500 украинских граждан, а вот самим израильтянам запретили въезжать в Украину лишь чуть более 100 раз. Тенденцию к росту отказов израильтянам Цигикал объяснил увеличением на 21% потока граждан этой страны в Украину.

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Глава пограничного ведомства заверил в том, что, когда не нарушается закон, ГПСУ не имеет права вмешиваться в работу инспектора пограничной службы.

"Мы сейчас живем в условиях военной агрессии России против Украины. Для нас вопрос безопасности в приоритете. Мы проводим биометрический контроль граждан-иностранцев, представителей из 70 стран миграционного риска, в том числе – граждан РФ. Израиля в этом списке нет, потому что это – дружественная нам страна", – добавил он.

Напоследок Цигикал попросил израильского посла поднять вопрос большого количества необоснованных отказов для граждан Украины в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион.

Напомним, что Израиль является популярным направлением для украинских заробитчан. Как мы уже писали, в 2017 году из этой страны депортировали более 3,5 тыс. украинцев, многие из которых были обмануты компаниями-посредниками.

Кроме того, ранее сайт "Сегодня" разбирался на каких условиях, и чего надо остерегаться украинцам, собираясь на заработки на "Землю обетованную".

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