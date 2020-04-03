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Украинцам на самоизоляции разрешили выходить из дома, но не всем: подробности

3 апреля, 15:35

Денис Беспалов

Украинцам разрешается выходить на улицу за продуктами питания и лекарствами

Украинцы, которые находятся на самоизоляции, могут при определенных условиях выходить на улицу. Об этом говорится в постановлении Кабмина об ужесточении карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

"Лицам, нуждающимся в самоизоляции (кроме лиц, больных COVID-19), которые заявили о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 километрах от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха", – говорится в документе.

Перемещение лиц, не достигших 14 лет, осуществляется в сопровождении родителей или опекунов.

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Также лицам, которые нуждаются в самоизоляции, разрешается два раза в день выгул домашних животных.

Согласно постановлению Кабмина, на самоизоляцию должны быть отправлены:

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  • лица, имевшие контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;
  • лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации;
  • лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающие деятельность объектов критической инфраструктуры.

Правительство также поручило Министерству цифровой трансформации до 5 апреля 2020 разработать электронный сервис для мониторинга соблюдения украинцами самоизоляции и обсервации.

Как известно, в Украине карантин продлен до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае снижения инфицирования коронавирусом в стране уже в конце месяца могут быть отменены некоторые ограничения – люди пойдут на работу и пустят транспорт.

Тем временем эксперты прогнозируют, что карантин в Украине может длиться до 8 месяцев.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус самоизоляция

Источник: Сегодня

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