Украинцам начнут говорить правду о лекарствах

Минздрав выступает за жесткие ограничения в рекламе препаратов. Фармацевты: люди не узнают о новом

Минздрав решил навести порядок с рекламой лекарств, приведя ее в соответствие с директивами ЕС, где действуют жесткие ограничения. В министерстве подготовили законопроект и разместили на своем сайте для всеобщего обсуждения. По словам и. о. министра Ульяны Супрун, главная цель документа — избежать манипулирования информацией со стороны производителей, сообщающих о якобы уникальных целебных свойствах того или иного препарата. Врачи документ поддерживают, а в фармкомпаниях считают, что это ограничит возможность потребителей узнать о новинках рынка.

Рекламу целительства и нетрадиционной медицины предлагается запретить в любых СМИ, кроме специализированных (научных и фармацевтических изданий, которые включат в отдельный перечень), а также на наружных носителях (билборды, ситилайты). Нельзя будет привлекать к рекламированию конкретного препарата известных людей, актеров, изображающих медработников, содержание рекламы должно соответствовать инструкции по применению лекарства.

Станет вне закона любая информация о препаратах, предназначенных исключительно для лечения детей. Позволена реклама средств, которые отпускаются без рецепта и при этом не внесены в список запрещенных (например, простые обезболивающие и жаропонижающие). Контроль за соблюдением закона возлагается на Минздрав, а при выявлении его специалистами нарушений "карающим органом" должен стать Нацсовет по телевидению и радиовещанию. За каждое нарушение Нацсовет может наложить штраф в 5% лицензионного сбора (это могут быть сотни тысяч гривен).

По оценке Супрун, почти 70% украинцев занимаются самолечением, покупая лекарства, о которых они узнали из теле- и радиорекламы. Ролики обещают эффективное избавление от проблем со здоровьем.

"Более 50% от всего рынка потребленных в Украине лекарств в 2017 году составляют лекарства без доказанной клинической эффективности, — заявила Супрун. — Реклама — плохой советчик, особенно, когда это реклама лекарств, которую видит не медик, а человек, который ищет способ легкого и мгновенного выздоровления. Последствия, к сожалению, часто оказываются непоправимыми для здоровья".

При этом, по данным Минздрава, рынок лекарств в Украине в прошлом году составил 70 млрд грн.

Врачи за, аптеки против

Медики поддерживают новшества Минздрава.

"Если пациент, как требует медреформа, заключил контракт с лечащим врачом, то теперь ему всегда можно по телефону рассказать о симптомах болезни и услышать совет о наиболее эффективном и доступном лекарстве, а в сложных случаях — назначение к узкопрофильному специалисту. Поэтому необходимость получать информацию о лекарствах по телевизору стала намного меньше. Я уже не говорю о рекламе "чудо-препаратов", якобы излечивающих, например, простатит", — говорит терапевт высшей категории Эдуард Михайлов.

А вот представители фармструктур говорят, что закон излишне жесткий.

"Введение запретительных списков для безрецептурных (ОТС) препаратов приведет к коррупции, так как, например, одни в них внесут, а другие с таким же действующим веществом — нет, — считает директор отдела маркетинга одной из фармфирм Игорь Головацкий. — Пусть центральный орган исполнительной власти вместо списков просто переведет часть ОТС-препаратов в рецептурную группу".

Аптекари опасаются, что если закон примут, то им придется стать "справочным бюро" для пациентов, которые в отсутствие рекламы начнут выбирать лекарства по совету аптекаря.