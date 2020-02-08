Украинцам нужны не декларации, а выполнение предвыборных обещаний – Ляшко

Лидер Радикальной партии напомнил, что в стране очень высокий уровень безработицы, а смертность вдвое превышает рождаемость

Промежуточный отчет премьер-министра Алексея Гончарука должен состояться в Раде до 14 февраля. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Но лидер Радикальной партии Олег Ляшко отмечает: слушать отчет правительства необязательно. Ведь каждый украинец может оценить работу правительства по собственному карману. Об этом он заявил в "Большом интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Они много чего обещали в своей программе, но делают все наоборот. Обещали стимулировать экспорт, а вместо этого вводят налог на экспорт – в частности, электроэнергии. Обещали миллион новых рабочих мест, а потеряли 350 тысяч существующих мест – мы первые в Европе по этому показателю! Обещали поддерживать национального производителя, а в итоге – гробят производство", – перечисляет Олег Ляшко.

Он выразил уверенность, что нужно не рассказывать декларативные вещи, а оценивать реальную жизнь народа.

"В реальности же у людей стало меньше денег, жизнь стала дороже, смертность в два раза превышает рождаемость, медицина лучше не стала, тарифы тоже особенно не снизились. Народу нужны не их отчеты, а реальные достижения, выполнение обещаний, которые они дали перед выборами. Все остальное – пустой звук", – уверен лидер Радикальной партии.

Ранее Олег Ляшко также заявил, что намерен через суд добиться отмены огромных премий, которые выписало себе руководство "Нафтогаза" за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

"Эти 3 млрд долларов, которые Украина получила от России – средства, которые переплатили украинцы за дорогой российский газ. Каждый из нас – как промышленные предприятия, так и бытовые потребители. Когда глава "Нафтогаза" Коболев, его заместитель Витренко и другие должностные лица компании пытаются выплатить себе "космические" премии – они фактически присваивают себе средства, которые им не принадлежат. Никто не имеет права отнимать у украинцев эти средства", – уверен Ляшко.

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