Украинцам обещают жару, дожди и пожарную опасность

Осадки сегодня будут в северных областях - Киевской и Черниговской, а также в Приазовье и Крыму

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В Украине в пятницу, 16 августа, синоптики прогнозируют сухую погоду с переменной облачностью, в нескольких регионах ожидаются кратковременные дожди. При этом температура воздуха будет от +19 до +30.

Так, как сообщается на сайте Укргидрометцентра, осадки сегодня будут в северных областях – Киевской и Черниговской, а также в Приазовье и Крыму. На остальной территории будет без гроз.

В Харьковской области будет днем +28...+30 градусов, ночью от +14 до +18 градусов. В Сумской области прогнозируют днем до +29 градусов, такая же погода будет и в Днепропетровской области. Кроме того, в Полтавской области ожидаются осадки, но будет жарко – днем до +30 градусов.

А вот в Запорожской и Донецкой областях будут дожди, температура будет от +27 градусов до +30 градусов днем, а ночью ожидается от +17...до +20. В Луганской области без осадков, температура будет +26...+28 градусов днем и +16...+18 градусов ночью.

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В Николаевской, Одесской и Херсонской областях также будет жара. Днем температура поднимется до +26...+28 градусов, а в Херсонской области – до +30 градусов.

В центре будет прохладнее. По данным синоптиков, в Черкасской и Кировоградской областях температура воздуха днем поднимется до +23...+25 градусов, а ночью будет +14...+16 градусов. В Винницкой области температура будет еще ниже – +20...+22 градуса днем и +12...+14 градусов ночью.

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На западе будет солнечно, но не жарко. На Буковине и Прикарпатье днем прогнозируют +21...+23 градуса, а ночью от +10 до +14 градусов. На Закарпатье будет +22...+24 градуса днем и +10...+12 ночью. Во Львовской и Хмельницкой областях ожидается +21...+23 градуса днем и до +22 ночью. В Тернопольской, Ровенской областях, на Волыни, а также в Житомирской области дневная температура ожидается на уровне +20...+22 градуса, а ночная до +12...+13 градусов.

В Киевской и Черниговской области днем будет дождливо, до +21...+23 градусов.

Также отметим, что 16 августа в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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Напомним, что на днях на ряд регионов Украины обрушилась непогода. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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