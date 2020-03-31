Украинцам разрешили лечиться от коронавируса "запрещенными" препаратами

Опробованным в США, Японии, ЕС или других странах лекарствам не понадобится регистрация в Украине

Несмотря на то что в Украине запретили рекламу "антикоронавирусных" препаратов, пациентам, которым поставили диагноз COVID-19, разрешили применять лекарства, которые были одобрены за границей, но не зарегистрированы в Украины.

Это стало возможным после того, как президент Владимир Зеленский подписал закон №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" – 31 марта документ вернули в Верховную Раду с подписью главы государства.

Закон предоставляет возможность применять для лечения лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 лекарственные средства, рекомендованные для лечения этой болезни официальными органами США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая или Израиля.

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Порядок назначения и применения таких лекарственных средств будет установлен Министерством здравоохранения в недельный срок.

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Напомним, что ранее в этом месяце Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения имени Кайзера Перманенте (США) начал клинические испытания вакцины для защиты от нового коронавируса.

Также сайт "Сегодня" сообщал об ажиотаже на антималярийные препараты и антибиотики, который возник в украинских аптеках после начала эпидемии.

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