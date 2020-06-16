В Украине хотят ужесточить наказание для тех, кто не носит маски

Соответствующий вопрос будет вынесен на Кабмин и в парламент

Кабинет министров готовится не только ужесточить карантин, но и наказание за его нарушение. Например, для тех, кто не носит маски в помещениях и общественном транспорте. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба правительства.

Обращаясь к главам областных государственных администраций, глава правительства подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мероприятий, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.

"Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", – сказал Шмыгаль.

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По его словам, для того, чтобы не допустить в определенный момент экспоненциального роста заболевших и перегрузки медицинских учреждений, надо действовать сейчас. Премьер подчеркнул, что председатели областных государственных администраций имеют достаточно полномочий, чтобы в своих регионах в условиях адаптивного карантина обеспечить все надлежащие меры для недопущения резкого роста количества больных COVID-19.

Отметим, в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние несколько дней каждые сутки фиксировалось около 700 новых случаев. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

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