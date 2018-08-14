Украинцев в Генуе просят сообщить о себе родным

Сегодня, 21:58

Консул поддерживает оперативный контакт с компетентными органами Генуи

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев, которые могут находиться в Генуе, сообщить о себе родным. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter.

"Обрушение моста в Генуе. Консул поддерживает оперативный контакт с компетентными органами Генуи. Местные власти пока не сообщает детали о последствиях трагедии. Будем информировать", – говорится в сообщении. - Призываем граждан Украины, которые проживают или временно находятся в Генуе и ее окрестностях, сообщить о себе родным. Тех, кто нуждается в помощи, просим обращаться в Генеральное консульство Украины в Милане", – отметили дипломаты.

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В связи с этим сообщаются номера телефонов для соединения с консульской службой +39 3487254038 или +38 044 238 16 57.

Как сообщалось, во вторник в Генуе обвалился автомобильный мост, по которому проходит автострада. Уже подтверждена информация о более 20 погибших.

Весь мир обошло фото грузовика, который успел остановиться прямо перед обвалом. В то же время, неизвестно, идет ли речь о водителе именно этого авто, ведь рядом с зоной трагедии было много автомобилей.

Часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась сегодня около полудня. По предварительным данным, упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота – 90 метров.
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