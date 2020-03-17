Украинцев эвакуируют из Египта и других стран: опубликован график рейсов

Власти не бросили сограждан на произвол судьбы, несмотря на закрытое небо

На фоне распространения коронавирусной пандемии, Украина в массовом порядке возвращает своих граждан из-за границы, несмотря на запрет коммерческих авиарейсов.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий, украинцы летят из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда и Турции.

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Кроме украинских авиакомпаний Azur Air Ukraine, "Роза ветров", Sky Up и МАУ, помогают в этом и международные перевозчики: Air Moldova, Buta Airways, Ethiopian Airlines, Ryanair и Turkish Airlines.

Кроме киевского "Борисполя", который с начала суток принял и отправил более 56 самолетов, рейсы активно принимают в аэропортах Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова.

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В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил более подробно о ситуации с согражданами за границей. В частности, 105 человек застряли на Шри-Ланке, но, как предполагается, их явно больше.

"Узнаем о новых наших соотечественниках за рубежом. Занимаемся ими. Посольство сообщает мне о принятых шагах", – пишет глава МИД в Facebook.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Также, несмотря на то, что накануне в пограничной службе сделали настораживающее заявление о том, что украинцам придется самостоятельно решать вопросы возвращения из Египта, Кулеба отметил, что авиакомпания Sky Up Airlines уже начала вывозить людей из Шарм-эль-Шейха.

Всего, по данным МИД, 17 марта из Египта вернулись 1,5 тыс. украинцев. В целом ожидается возвращение не менее 51 авиарейса с украинскими гражданами.

Для возвращения украинцев из Польши председатели Львовской и Волынской ОГА Максим Козицкий и Юрий Погуляйко выделили дополнительные автобусы, которые "заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины", отметил Кулеба. В отдельных случаях в разрешение ситуаций на границе вмешиваются консулы.

Также решается вопрос о передаче Украине тестов на коронавирус и аппаратов вентиляции легких.

Напомним, что накануне вечером в Украине накануне прилетели 74 граждан из Ливана, а также 35 членов экипажа круизного лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус в США.

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