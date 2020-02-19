Украинцев эвакуируют из Китая: "Сегодня" вылетели в Ухань

Военный корреспондент новостей "Сегодня", что выходят на канале "Украина", Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который сегодня ночью вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона.
Сегодня, 19 февраля, в 3:00 ночи из Борисполя в Ухань отправился пассажирский самолет, который эвакуирует украинцев из охваченного опасным коронавирусом Китая.
В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов. На борту самолета он единственный представитель от украинских медиа.
Из Уханя для новостей "Сегодня" журналист будет готовить ряд сюжетов о ходе эвакуации. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе.
Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на канале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.
Напомним, как сообщалось, в целом из китайской провинции Хубэй планируется вывезти 49 украинцев и 25 иностранцев. В частности, на украинском самолете вылетят граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая
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