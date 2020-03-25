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Украинцев эвакуируют из Москвы: стали известны подробности

25 марта, 15:36

Станислав Кожемякин

В МИД рассказали, сколько украинцев хотят вернуться из РФ на Родину

Спецпоездом Москва – Киев из российской столицы готовы эвакуироваться около 800 граждан Украины.

Об этом 25 марта сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"В посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные по ориентировочному количеству граждан РФ, желающих вернуться, уточняются", – сказал замглавы МИД.

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В то же время, Божок отметил, что Кремль до сих пор не предоставил разрешение на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

"Рассчитываем, что российская сторона в этом вопросе также будет руководствоваться гуманитарными соображениями и действовать так же оперативно, как Украина действовала и действует в контексте обеспечения возвращения граждан РФ с территории Украины", – подчеркнул замминистра.

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Божок также отметил, что российский поезд станет одним из восьми, которые МИД и Министерство инфраструктуры организовало для эвакуации украинцев на Родину.

Напомним, что спецпоезд отправится из Москвы в Киев 28 марта – на следующий день после того, как россиян эвакуируют из Киева в Москву. Он проследует в украинскую столицу безостановочно и прибудет 29 марта.

Стоит отметить, что шесть других поездов были организованы "Укрзализныцей" для эвакуации украинцев из Польши, а один – из Риги.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Россия Москва эвакуация украинцы за границей эвакуация украинцев Егор Божок

Источник: Интерфакс-Украина

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