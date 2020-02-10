Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

Украинцев эвакуируют из охваченной вирусом провинции в Китае: как это будет

10 февраля, 14:47

Всех желающих покинуть 58-миллионный Хубэй вывезут чартерным рейсом

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае, отметив, что желающих покинуть карантинный регион украинцев 11 февраля вывезут специальным чартерным рейсом в Киев.

В связи с этим дипломаты рекомендуют:

Реклама

  • держать наготове украинские паспорта и документы, дающие право на пребывание на территории Китая, а также паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;
  • оставаться на постоянной связи, держать полностью готовыми к длительному использованию мобильные устройства и пополнить счет на случай форс-мажорных ситуаций;
  • приготовиться к перемещениям, в том числе ночным, и собрать минимально необходимый запас воды, еды и медикаментов;
  • ждать звонка из посольства на мобильный телефон или сообщения в группе "Embassy – EVACUATION" в мобильном приложении Wechat, а также полностью координировать свои действия с представителями посольства.

Дипломаты отметили, что по возвращении в Украину эвакуированных ждет обязательный 14-дневный карантин.

В тренде
Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Напомним, в начале месяца посольству удалось установить контакт с 71 украинцем в провинции Хубэй. Из них 51 человек выразил желание эвакуироваться.

Ранее стало известно о двух первых случаях инфицирования среди граждан Украины. Они заразились на круизном лайнере Diamond Princess в Японии и были госпитализированы.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай эпидемия эвакуация карантин украинцы за границей коронавирус МИД Украины

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину активно везут новые авто: ТОП-10 марок января
В Украину активно везут новые авто: ТОП-10 марок январяАвто
Должников за коммуналку ждут неприятности
Должников за коммуналку ждут неприятностиЖКХ
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет больше
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеЭкономика
В Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО: где построят
В Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО: где построятУкраина
Джемилев: Украина пустит воду в Крым, но есть одно условие
Джемилев: Украина пустит воду в Крым, но есть одно условиеУкраина
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой Римским
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой РимскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...