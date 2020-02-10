Украинцев эвакуируют из охваченной вирусом провинции в Китае: как это будет

Украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае, отметив, что желающих покинуть карантинный регион украинцев 11 февраля вывезут специальным чартерным рейсом в Киев.
В связи с этим дипломаты рекомендуют:
- держать наготове украинские паспорта и документы, дающие право на пребывание на территории Китая, а также паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;
- оставаться на постоянной связи, держать полностью готовыми к длительному использованию мобильные устройства и пополнить счет на случай форс-мажорных ситуаций;
- приготовиться к перемещениям, в том числе ночным, и собрать минимально необходимый запас воды, еды и медикаментов;
- ждать звонка из посольства на мобильный телефон или сообщения в группе "Embassy – EVACUATION" в мобильном приложении Wechat, а также полностью координировать свои действия с представителями посольства.
Дипломаты отметили, что по возвращении в Украину эвакуированных ждет обязательный 14-дневный карантин.
Напомним, в начале месяца посольству удалось установить контакт с 71 украинцем в провинции Хубэй. Из них 51 человек выразил желание эвакуироваться.
Ранее стало известно о двух первых случаях инфицирования среди граждан Украины. Они заразились на круизном лайнере Diamond Princess в Японии и были госпитализированы.
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