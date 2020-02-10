Украинцев эвакуируют из охваченной вирусом провинции в Китае: как это будет

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае, отметив, что желающих покинуть карантинный регион украинцев 11 февраля вывезут специальным чартерным рейсом в Киев.

В связи с этим дипломаты рекомендуют:

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держать наготове украинские паспорта и документы, дающие право на пребывание на территории Китая, а также паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;

оставаться на постоянной связи, держать полностью готовыми к длительному использованию мобильные устройства и пополнить счет на случай форс-мажорных ситуаций;

приготовиться к перемещениям, в том числе ночным, и собрать минимально необходимый запас воды, еды и медикаментов;

ждать звонка из посольства на мобильный телефон или сообщения в группе "Embassy – EVACUATION" в мобильном приложении Wechat, а также полностью координировать свои действия с представителями посольства.

Дипломаты отметили, что по возвращении в Украину эвакуированных ждет обязательный 14-дневный карантин.

Напомним, в начале месяца посольству удалось установить контакт с 71 украинцем в провинции Хубэй. Из них 51 человек выразил желание эвакуироваться.

Ранее стало известно о двух первых случаях инфицирования среди граждан Украины. Они заразились на круизном лайнере Diamond Princess в Японии и были госпитализированы.

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