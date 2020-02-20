Эвакуация украинцев из Китая: почему именно в Новые Санжары

Эвакуированные из Китая граждане проведут две недели в карантине на территории санатория Нацгвардии

Украинцев, которых эвакуировали из охваченной коронавирусом китайской провинции Хубэй, не могли поместить в инфекционные больницы из-за пика заболеваемости гриппом в Украине, сообщает "Укринформ".

Об этом на брифинге 20 февраля заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Завезти 100 здоровых людей для изоляции в больнице, когда в стране повышенный эпидемический сезон гриппом – мы ограничим в доступе к квалифицированной медицинской помощи украинцев, которые будут в ней нуждаться, поскольку мы привлекли бы медицинский персонал, кровати и боксы", – сказал замминистра.

При этом он опроверг заявления об особых требованиях в местах обсервации помещенных на карантин.

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"Обсерватор – это не учреждение здравоохранения. Никаких особых условий пребывания относительно инфекционных боксов, вентиляции не должно", – добавил Ляшко.

По его словам, обсерватор является "заведением гостиничного типа", цель которого – ограничить общение человека с внешним миром.

"Прошел инкубационный период, нет симптомов – выпускаем наружу", – заверил чиновник.

Ляшко объяснил, почему для карантина был выбран именно санаторий в Новых Санжарах: это заведение государственного уровня, который можно было быстро освободить без нагрузки на систему здравоохранения.

Напомним, что вместе с украинцами и иностранцами на обсервацию будет помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

На борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Подробнее о реакции жителей Новый Санжар на вынужденное соседство с эвакуированными из Китая читайте в материале "Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео" на нашем сайте.

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