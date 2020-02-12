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Украинцев из Китая все еще не эвакуировали: Гончарук объяснил задержку

12 февраля, 16:01

Все необходимые эвакуационные действия могут провести в течение дней

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина все еще не эвакуировала своих граждан из охваченной коронавирусом COVID-19 китайской провинции Хубэй, хотя собиралась сделать это еще накануне.

Об этом на брифинге 12 февраля сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, при этом заверив, что о срыве эвакуации речи не идет.

По его словам, власти ищут возможность предотвратить дополнительные риски для населения, отрабатывают организационные моменты и изучают опыт других стран.

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"Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не несет рисков распространения этой инфекции на территории Украины, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней", – сказал Гончарук.

Премьер заверил в том, что самолет готов, а также определены места, куда потенциально можно эвакуировать людей. На данный момент готовится схема их размещения.

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Фото: Reuters

Как уже сообщалось, в аэропорту Борисполь уже готовы принимать эвакуированных украинцев. Персонал, который будет обслуживать рейс, обеспечен масками и перчатками и пройдет дезинфекцию после контакта с пассажирами.

Чтобы исключить вероятность заражения, самолет по прибытии продезинфицируют. Уже подготовили трапы со специально обработанными коврами.

Напомним, решение об эвакуации около полусотни украинских граждан в посольстве Украины в Китае сообщили 10 февраля. Изначально сообщалось, что самолет вылетит в Киев 11 февраля, но позже эта информация исчезла с сайта дипмиссии.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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