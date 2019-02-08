Украинцев "косят" корь и грипп: итоги недели

Задолженность по алиментам сокращается, а в январе бюджет по доходам провален

Украинцев "косят" корь и грипп: итоги недели Сергей Гусев 2019-02-08T20:01:00+02:00 Украина Задолженность по алиментам сокращается, а в январе бюджет по доходам провален

Общество

Составляют 44,5% продукты питания и безалкогольные напитки в структуре денежных расходов украинского домохозяйства. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики за третий квартал 2018 года. В денежном выражении месячные расходы одного домохозяйства на продукты питания составляют 3332 грн. В структуре денежных расходов домохозяйств хлеб и хлебопродукты занимают 15,8% (552 грн). Молоко, сыр и яйца – 12,8% (444 грн). Овощи, включая картофель – 8% (279 грн), фрукты – 6,1% (213 грн). Алкогольные напитки – 1,3% (86 грн), табачные изделия – 2,3% (174 грн). Оплата коммунальных услуг занимает 8% (601 грн в месяц), одежда и обувь – 6,3% (475 грн), медицина – 4,2% (311 грн), отдых и культура – 2,6% (192 грн).

20 тысяч родителей выплатили свой долг по алиментам с момента принятия закона о защите прав детей. Это 12% от общего количества.

15 095 человек заболели в январе корью в Украине (6364 взрослых и 8731 ребенок). В течение пятой недели 2019 года корью заболели 3379 человек – 1499 взрослых и 1880 детей. Комитет Верховной Рады по здравоохранению намерен обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ситуации, сложившейся с заболеваемостью корью.

Уменьшилось на 224 тысячи человек, до 35 млн 602 тысяч, за 2018 год количество избирателей в Украине. В сравнении с 2010 годом количество избирателей сократилось на 1 млн 365 тысяч человек.

258 препаратов вошли в новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". Из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие – с небольшой доплатой.

713 дорожно-транспортных происшествий произошло в Украине в течение суток 4 февраля, вследствие которых пострадали 47 человек и четверо погибли, сообщила Нацполиция. Полицейскими было составлено 430 протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

5 февраля открылась десятая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

144 123 взрывоопасных предмета было уничтожено за 2018 год работниками ГСЧС.

1 358 020 переселенцев со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма официально учтено по состоянию на 4 февраля 2019 года.

5 февраля началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания, она продлится до 25 марта. В Украине ожидают около 332 тысяч участников тестирования.

31 взрослый и 13 детей, болезни которых пока не лечатся в Украине, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за государственные средства. На лечение 40 пациентов будет потрачено 115 млн грн из государственного бюджета, а лечение еще 4 пациентов будет осуществлено за счет остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник (334 тыс. долл.). По бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом" Министерству здравоохранения в госбюджете на 2019 предусмотрено 690 млн грн. В 2018 году осуществлена ​​оплата для лечения 278 украинцев. Это на 19% больше, чем в 2017 году.

8 февраля должен начать работы "Укравтодор" по ликвидации аварийной ямочности на международных и национальных дорогах.

2,5 тыс. человек обратились в киевские больницы с 1 января по 1 февраля 2019 года из-за травм в связи с погодными условиями.

Начал работать Реестр коррупционеров, то есть лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Он содержит информацию о лицах, которые привлечены к уголовной, административной дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера за такие правонарушения.

Около 30% составляет в настоящее время готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе (проект "Стена"), что адекватно его финансированию, сообщили в Госпогранслужбе.

Планируется потратить 2,2 млрд грн на реконструкцию коммунального предприятия "Международный аэропорт "Винница", из которых в 2019 году – 1,013 млрд на первую очередь проекта.

Превышен в 11 областях эпидемический порог по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) Украины, больше всего – в Черновицкой и Ивано-Франковской. 62,6% из заболевших являются детьми в

С 2 до 1 месяца Кабинет министров уменьшил максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Поднял с 4 грн до 6 грн исполком Харьковского горсовета тариф на проезд в троллейбусах и трамваях. Утверждается, что новый тариф только покрывает затраты предприятий и не предусматривает получения прибыли. Одновременно стоимость поездки в метро была увеличена с 5 до 8 грн. Обоснованность этого решения уже пообещал проверить Антимонопольный комитет.

Переименование Днепропетровской области в Сичеславскую поддержала Верховная Рада. Парламент направил соответствующий законопроект в Конституционный суд.

Рост на 5% объемов денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2019 году – до 12,2 млрд долл. прогнозирует Национальный банк.

Экономика

179 млрд грн или 6,1 млрд долларов Украине предстоит в 2019 году заплатить внешним кредиторам в счет погашения и обслуживания долга.

Все 30 локомотивов General Electric, на которые был заключен контракт, получила Укрзализныця. Последние пять локомотивов прибыли 1 февраля.

Министерство финансов перенесло на февраль запланированные в январе займы под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн.

На сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн, в целом в январе Минфин разместил облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе в национальной валюте на 24,4 млрд грн, в иностранной валюте – 587,4 млн долл. и 33,3 млн евро.

Увеличилось на 10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство подсолнечного масла в Украине с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, сентябрь 2018 – август 2019), и составило 1,99 млн тонн, сообщило агентство "Украгроконсалт".

54,49 млрд грн составили доходы государственного бюджета Украины в январе 2019 года, что не только на 6,56 млрд грн (10,8%) ниже планового показателя, но и на 0,7 млрд грн (1,3%) уступает доходам за январь 2018 года.

Превысили на 13,2% налоговые поступления за первый месяц этого года показатель января 2018 года и составили 39,62 млрд грн. При этом возмещение НДС выросло по отношению к январю прошлого года сразу на 64,2%, или на 7,7 млрд грн – до рекордных 19,71 млрд грн. В результате сальдо налоговых поступлений составило 19,91 млрд грн, что на 13,4% хуже показателя января-2018 и на 27,8% – плана.

Упали на 10,4% таможенные поступления за первый месяц этого года в годовом измерении, составив 22,52 млрд грн, или 88,2% от плана.

20 620 торговых точек по продаже лекарств по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается в Украине, из которых 16457 аптек и 4163 аптечных пункта. За последние пять лет количество аптек увеличилось на 12,5%, а аптечных пунктов – уменьшилось на 6,5%.

На 15,7% выше показателя прошлого года оказался в 2018 году валовой сбор подсолнечника – 14,16 млн тонн. Производство соевых бобов выросло по сравнению с прошлым годом до 4,46 млн тонн (14,4%). Валовой сбор рапса вырос на 25,1% и составил 2,75 млн. тонн.

Составил 69,8 млн тонн, что на 12,7% больше, чем в 2017 году, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур. При этом прирост обеспечен за счет кукурузы (ее объем вырос на 44,2%) и риса (8,2%). Всех остальных культур (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка, просо, горох) собрано на 70-96% меньше.

На 42% больше в годовом измерении оказались запасы десертных яблок по состоянию на 1 февраля – 280 тыс. т. Это абсолютный рекорд запасов яблока на эту дату в истории Украины. Такой уровень запасов эксперты объясняют как рекордным урожаем, так и рекордными темпами ввода в эксплуатацию фруктохранилищ в прошлом году, что позволило сохранить значительно больший объём продукции до второй половины сезона. Существенное влияние на увеличение запасов оказали и низкие темпы реализации яблок в первой половине сезона 2018/19 годов в связи с низким уровнем цен и возросшей конкуренцией.

48 млн долларов Национальный банк в период с 28 января по 1 февраля купил на межбанковском валютном рынке. С начала года НБУ купил на межбанке 207,9 млн долларов, а продал 54,33 млн.

Активы 15 неплатежеспособных банков продал Фонд гарантирования вкладов физических лиц в период с 28 января по 1 февраля на сумму 23,03 млн грн. Из них на 11,16 млн грн проданы права требования по кредитам, на 11,58 млн – основные средства банков. В течение текущей недели была запланирована продажа активов на 7,25 млрд грн.

Около 360 млн долларов Украина перечислила Международному валютному фонду 5 февраля в счет погашения кредита. Следующий крупный платеж запланирован на 1 марта, когда нужно вернуть около 159,6 млн долл. Всего в течение 2019 года планируется погасить около 1,98 млрд долл. За 2018 год Украина погасила долги МВФ на 2,08 млрд долл.

Составили 122,3 млн грн поступления от аренды государственного имущества в январе 2019 года. Годовой план по поступлению арендных средств в первый месяц года выполнен на 10,2%. Всего этот план составляет 1,2 млрд грн. Перевыполнение плана на январь составляет 22,3%. В прошлом году Фонд государственного имущества перечислил от аренды 1,5 млрд грн, перевыполнив таким годовой план в полтора раза.

20,82 млрд долл. составили международные резервы Украины, за январь они не изменились.

Снизить до 30% с 50% решил Национальный банк с 1 марта норму обязательной продажи экспортной выручки.

Репатриировать дивиденды за 2018 год разрешил Национальный банк компаниям и банкам с иностранными инвестициями.

Стресс-тестирование 29 банков проведет Национальный банк в 2019 году. На эти банки приходится 93% активов банковской системы.

Направить около 500 млн грн намерено Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") на срочные мероприятия по ликвидации ямочности на автомобильных дорогах государственного значения Киев – Одесса и Киев – Чоп.

1 317 незаконных рекламных средств демонтировано в Киеве в течение января. При этом 960 единиц демонтировали их владельцы.

7 февраля вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях". Одновременно введены в действие около 20 послаблений на валютном рынке.

21,7 млрд грн чистой прибыли получили в 2018 году платежеспособные банки. Последний раз банковская система Украины была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн. Существенный рост прибыльности банковской системы в прошлом году стало возможным за счет уменьшения отчислений в резервы при стабильном росте процентных и комиссионных доходов.

30 января была исчерпана квота на беспошлинные поставки украинского сахара в ЕС в объеме 20 тыс. тонн. Об этом сообщила ассоциация "Укрцукор".

Мир

Македония, изменившая свое название, и ставшая Северной Македонией, вступает в НАТО. Подписанный на этот счет 6 февраля протокол запустил процедуру ее интеграции в альянс. После ратификации документа парламентами всех натовских государств она официально станет 30-м членом НАТО.

Китай в 2018-2019 сельхозгоду обгонит Индию и выйдет на первое место в мире по объемам производства хлопка-волокна. По оценкам Международного консультативного комитета по хлопку (ICAC), производства хлопка-волокна в Индии сократится в этом году на 7%. Между тем в Китае ожидается рост на 1%, до 5,94 млн тонн. По оценкам Ассоциации производителей хлопка Индии (CAI), в 2018-2019 сельхозгоду производство снизится до 5,695 млн тонн – минимума за последние восемь лет.

Латвия и Бельгия лидируют по числу новых очагов африканской чумы свиней (АЧС) в январе. По данным Всемирной организации охраны здоровья животных, в Латвии в первый месяц года появилось 70 новых очагов АЧС, в Бельгии – 63. В Румынии АЧС регистрировали 39 раз, в Китае – 4, в Украине – три раза.

10 главных угроз в 2019 году назвала Всемирная организация здравоохранения. Одной из главных опасностей 2019-го эксперты организации называют пандемию гриппа. Еще одна опасность — отказ от вакцинации. В ВОЗ отмечают, что это может свести на нет прогресс в борьбе с болезнями, которые удалось победить за счет вакцин.

Дефицит в размере 24,7 млрд евро может сформироваться в бюджете Германии к 2023 году, заявил министр финансов страны. Он связывает это с растущими госрасходами, а также ожидаемым сокращением налоговых сборов, которое может составить около 5 млрд евро в год. Расчеты министра учитывают также полное расходование 35,2 млрд евро, отложенных на финансирование содержания беженцев в ФРГ. В последние годы средства из этого фонда не использовались, поскольку правительству удавалось покрывать затраты на беженцев из текущего бюджета.

Украина 25 января уплатила свой регулярный взнос в бюджет ООН, попав в число первых 25 государств, уплативших их вовремя. Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ООН

Составил 3% годовой рост мирового производства кормов в 2018 году – до 1,1 млрд тонн. Такой вывод сделал известный американский производитель кормов Alltech, собравший данные по 144 странам и 30 тыс. предприятий, занятых производством кормов.

К дефициту в размере 1,36 млн тонн идет мировой рынок сахара – такой прогноз сделали аналитики Green Pool в своем первом прогнозе на сезон 2019/2020 МГ. Прогноз мирового профицита сахара в текущем сезоне снижен до 2,64 млн т, по сравнению с предыдущим прогнозом — 3,6 млн т. В 2017/2018 МГ мировой профицит составил 19,6 млн т. Ожидаемый дефицит 2019/2020 МГ объясняется, главным образом, ожидаемым сокращением производства сахара в Таиланде, Пакистане и Индии.

500 млн евро налоговой задолженности согласилась выплатить компания Apple властями Франции для урегулирования претензий. Произошло это после 10 лет разбирательств.

Европейский суд по правам человека упразднил запланированные на 27 февраля публичные слушания иска Украины против РФ относительно Крыма и принял решение о перенесении их на неопределенный срок

Гуманитарной помощи на 5 млн евро Еврокомиссия выделила Венесуэле в связи с тяжелым социально-экономическим кризисом в этой стране.

Четыре атомных авианосца китайские власти намерены построить, чтобы к 2035 году приблизиться к достижению паритета с США, доведя общее число своих авианосцев до шести.

На 255 тысяч евро правительство Литвы бесплатно передало Украине боеприпасы для стрелкового оружия советского производства, которое больше не используется вооруженными силами Литвы.

Приговорен к тюремному заключению сроком 12 лет и 11 месяцев бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он признан виновным в коррупции и отмывании денег. Это уже второй приговор в отношении бывшего президента Бразилии. В апреле прошлого года он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюремного заключения по статье, также связанной с коррупцией.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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