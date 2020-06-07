Украинцев начали тестировать на иммунитет к коронавирусу: первые результаты

Закупка ИФА-тестов на выявление антител к коронавирусу в Украине осуществляется децентрализивано. Об этом на ежедневном онлайн-брифинге о ситуации с COVID-19 в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Лаборатории, которые могут работать с ИФА тест-системами, стоят, в том числе, в больницах: в районных больницах, городских больницах, областных больницах. Поэтому такая возможность предоставлена местным органам власти, местным больницам, которые их покупают, и используют в соответствие с утвержденным алгоритмом Министерства здравоохранения", – сказал Максим Степанов.
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Он также сообщил о первых результатах ИФА-тестирования в Украине.
"На сегодняшний день у нас сделано около 40 600 тестов, из которых позитивный результат, если мне не изменяет память, показали 1624", – сообщил министр.
Как известно, Министерство здравоохранениядобавило ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19.
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