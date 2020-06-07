Українська
$ 26,7
30
  1. Последние новости Украины

Украинцев начали тестировать на иммунитет к коронавирусу: первые результаты

7 июня, 11:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Украине сделали уже более 40 тысяч ИФА-тестов

Закупка ИФА-тестов на выявление антител к коронавирусу в Украине осуществляется децентрализивано. Об этом на ежедневном онлайн-брифинге о ситуации с COVID-19 в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Лаборатории, которые могут работать с ИФА тест-системами, стоят, в том числе, в больницах: в районных больницах, городских больницах, областных больницах. Поэтому такая возможность предоставлена местным органам власти, местным больницам, которые их покупают, и используют в соответствие с утвержденным алгоритмом Министерства здравоохранения", – сказал Максим Степанов.

Читайте также: В больницах в разы дороже: Ляшко назвал себестоимость ИФА-теста на коронавирус

Он также сообщил о первых результатах ИФА-тестирования в Украине.

"На сегодняшний день у нас сделано около 40 600 тестов, из которых позитивный результат, если мне не изменяет память, показали 1624", – сообщил министр.

Реклама

Как известно, Министерство здравоохранениядобавило ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тесты иммунитет коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 7 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 7 июня и последние данные о карантинеУкраина
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницы
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницыЗапад
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результаты
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результатыЗапад
ВОЗ передумала: маски носить надо
ВОЗ передумала: маски носить надоСША
"Будапештский" формат переговоров по Крыму: почему это удачная идея для УкраиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять