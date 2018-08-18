Украинцев накроют жаркие грозы: погода на выходные

Лето близится к концу – в 2018 году оно стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. Однако в эти выходные в Украине еще сохранится теплая погода.

Сегодня, 18 августа, в западных и северных областях Украины ожидаются грозы, местами с градом и шквалами. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/сек. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах ожидаются ливни, грозы, местами очень сильные дожди. Температура воздуха в Ужгороде +28 градусов, в Ивано-Франковске, Львове, Луцке и Ровно +25 +26 градусов. В Хмельницком и Тернополе до +27 градусов

В Луганской и Донецкой областях ожидается +30 +32 градуса. В Харькове и Полтаве +28 +29 градусов, в Днепре до +31 градуса. В северных областях – гроза, температура воздуха составит +26 +27 градусов. На юге Украины сохранится сухая и жаркая погода. В Херсоне до +35 градусов, в Одессе до +36 градусов, в Николаеве +34 градуса.

В то же время, в Киеве ожидаются кратковременные дожди. Местами порывы ветра до 15-18 м/с. В столице будет переменная облачность, температура воздуха составит 26-28 градусов тепла.

При этом 18-20 августа по всей Украине, кроме западных областей и Киевской области, будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется вторые выходные подряд.

В воскресенье, 19 августа, дожди ожидаются во всех западных областях и части северных регионов страны. Сухо будет на Закарпатье. Температура воздуха в Ужгороде составит +28 градусов. В Ивано-Франковске, Хмельницком, Тернополе, Львове, Луцке и Ровно – +25 +27 градусов. Дожди с грозами прогнозируются в Житомирской и Винницкой областях.

На севере облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +26 +27 градусов. На востоке солнечно и сухо. В Луганской и Донецкой области +27 +28 градусов. В Полтаве, Днепре и Харькове +28 +29 градусов. На юге облачно, температура воздуха немного опуститься. В Херсоне, Николаеве и Одесе ожидается +31 +33 градуса.

В Киеве 19 августа ожидается гроза и сильный дождь. Температура воздуха составит +27 +28 градусов.

Напомним, ранее стал известен прогноз погоды в Украине на неделю.

О народных прогнозах погоды узнавайте из видеосюжета "Сегодня":