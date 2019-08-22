Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

Украинцев попросили временно обойтись без шашлыков

22 августа, 09:39

Людей просят быть максимально бдительными и осторожными

Пожарным понадобилось более часа, чтобы справиться с огнем

Пожарным понадобилось более часа, чтобы справиться с огнем / Фото: ГСЧС

В Украине в четверг, 22 августа, ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. В связи с этим спасатели попросили не разжигать костры в лесах и экосистемах, быть максимально бдительными и острожными при выездах на пикники. Об этомсообщили в ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"22 августа в центральных, восточных, южных, северных, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – указали синоптики.

Реклама

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

В тренде
Штрафы за "евробляхи" официально вступили в силу

Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.  

Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

пожар спасатели огонь тушение пожарная опасность

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видеоПолитика
Доллар резко обвалился на межбанке
Доллар резко обвалился на межбанкеФинансы
"Евробляхи" вне закона: что будет с нерастаможенными автомобилямиАвто
Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПолитика
Россия готовит пленных украинских моряков к отправке на родину – росСМИ
Россия готовит пленных украинских моряков к отправке на родину – росСМИУкраина
Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Зеленский назвал условия возвращения России в G8Политика

Новости партнеров

Loading...