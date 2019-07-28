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Украинцев предупредили о чрезвычайно высоком уровне угрозы пожаров

28 июля, 16:55

Жителей страны просят быть максимально бдительными и осторожными

Фото: Pixabay

Несмотря на то, что 30 июля в Киеве и остальной части Украине ожидаются дожди, а на следующий день – облачная погода, до конца месяца в столице сохранится высокий уровень пожарной опасности, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Согласно прогнозу, 28-31 июля в столице ожидается высокий (4-го класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в центральных, восточных, южных, Черновицкой, Ивано-Франковской и Волынской областях до 29 июня

Cиноптики также прогнозируют сегодня днем в западных областях грозы, на Закарпатье – местами значительные дожди, шквалы 15-20 м/с.

Напомним, что аномальная жары, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

Мы также писали, что масштабные пожары также возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.


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Тег Киев, пожар, жара, пожарная опасность

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