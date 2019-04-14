Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинцев предупредили о сильных заморозках в нескольких областях

Сегодня, 10:54

В западных, Житомирской, в Киевской областях будут сильные заморозки в воздухе

Фото: facebook.com/roman.chornomaz
Фото: facebook.com/roman.chornomaz.

Ночью 15 апреля в ряде регионов Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на информацию синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 15 апреля в западных, Житомирской, в Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°, (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 15 апреля, погода будет оставаться прохладной – те же 7-10 градусов на западе, севере и в центре и 12-14 тепла на востоке и юге. На этот раз дожди накроют еще больше областей. Заливать будет юг, восток, север и часть центра страны (мокро будет в Кировоградской, Черкасской, Киевской и Полтавской областях). А во всех западных областях сухо и солнечно.

Во вторник, 16 апреля, дожди накроют всю территорию страны, а температура воздуха будет оставаться такой же, как и днем ранее.

А вот в среду, 17 апреля, погода, наконец, наладится – дождя нигде не будет (за исключением Крыма), выйдет солнце, вот только начнутся температурные качели. Теперь на западе страны потеплеет до 12-14 градусов, такая же температура и на юге. А на востоке наоборот немного опустится и будет 9-12 градусов. В центральных областях синоптики обещают "нейтральную" погоду – 10-12 тепла.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье сейчас – сезон цветения сакур. Ужгород превратился в райский сад. В город съехались сотни туристов. Кроме созерцания красоты, им предлагают пить розовое вино под розовыми деревьями. 


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег погода, Украина, заморозки

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцев предупредили о сильных заморозках в нескольких областях". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весенняя аллергия: как выжить в сезон пыльцы

Вчера, 07:16

Сезонная аллергия атакует украинцев

Райская красота: в киевском ботсаду на Печерске распустились магнолии

8 апреля, 16:43

Киевляне активно фотографируют цветущие деревья

На Певческом поле в Киеве готовят новую волшебную выставку цветов

3 апреля, 16:59

Фестиваль в этом году будет посвящен сказкам мира

Заморозки в Киевской области: синоптики предупредили о капризах погоды

Вчера, 14:00

В Киевской области синоптики ожидают заморозков

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Пенсии в Украине: работающим пенсионерам создали важную услугу

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Очаровательная итальянка: эффектные фото

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Миграция наоборот: почему IT-шники возвращаются в Украину

"НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии"

Как воспитать сына мужчиной? 12 правил
Загрузка...

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

Вчера, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Вчера, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

Вчера, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Боец "Бандера": Когда мучает вопрос, что дала мне Украина, спросите себя, что сделали вы (укр.)

12 апреля, 07:38

Львовянин, который ушел на фронт добровольцем в 19 лет и был ранен на войне, вернулся к мирной жизни и хочет увидеть мир

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть