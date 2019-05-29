Синоптики рассказали, в каких регионах завтра ожидать град и сильные ливни

Местами по Украине пройдут сильные ливни

Фото: Pixabay

Украинские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий завтра. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"30 мая в западных, северных, Винницкой, днем местами и в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый )", – сообщили синоптики.

Кроме того, как передают синоптики, погода в западных областях и не думает налаживаться. А вот в других областях жара до +31 и солнце.

Жарче всего сегодня будет в восточных областях. Там синоптики обещают солнечную погоду и до +31.

Напомним, в последние дни на Прикарпатье обрушилась непогода – в Калуше почти тысяча домов до сих пор затоплены. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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