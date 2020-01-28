Украинцам рекомендуют уезжать из Китая: важное обращение посольства

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На фоне распространения в Китае нового смертельного типа коронавируса украинцам рекомендуют при возможности покинуть Поднебесную.

С таким призывом к гражданам обратилось посольство Украины 27 января на своей странице в Facebook.

"Посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения", – заверили дипломаты.

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В посольстве утверждают, что изучают возможность эвакуации украинцев из провинции Хубэй и советуют отслеживать оперативную информацию на сайтах диппредставительства в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) и Министерства иностранных дел (https://mfa.gov.ua/), сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти.

В случае чрезвычайной ситуации неотложно звонить на горячую линию посольства (+86 137 01230647).

Напомним, что ранее известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая.

А о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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