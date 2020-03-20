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Украинцев просят платить за коммунуслуги онлайн либо уже после карантина

20 марта, 13:05

Сергей Пономаренко

Штрафовать или отключать до окончания карантина в Украине не будут

Украинцев призывают оплачивать коммунальные услуги онлайн , либо – если это связано с походом в банк, отложить оплату до окончания общенационального карантина. Во время карантина за неуплату коммуналки штрафовать не будут. Это гарантируют и в офисе президента. Субсидий за промедление с платежами тоже не лишат. В Украине пошли на это, потому что заметили в банковских учреждениях много людей, преимущественно старшего возраста, которые стояли в очередях на оплату квитанций за газ, тепло и электричество. А во время карантина это опасно – и для них, и для всего населения. Оплатить услуги можно будет уже после окончания карантина.

"Национальная комиссия регулирования энергетики приняла решение, которое мы рекомендовали всем компаниям – не насчитывать никакой пени или штрафов, не совершать отключений потребителей. Одна из самых больших опасностей – массовые скопления людей. Поэтому мы просим всех потребителей, и в первую очередь – пожилых людей, максимально воздержаться от походов, в том числе в отделения банков. Все коммунальные платежи можно будет оплатить чуть позже. "Здоровье и безопасность людей сегодня – на первом месте", – заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Украине введен общенациональный карантин.

На период карантина украинцы получат льготы по оплате жилкомуслуг.

Соответствующее поручение получили Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

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"Мы своим постановлением ввели карантин. Мы призываем людей оставаться дома, поэтому государство должно взять на себя частичную компенсацию коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома. Прошу рассчитать процент компенсации, сумму, которая необходима. Также при необходимости – определить категории граждан, или сказать, что это должно быть для всех без исключения", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине зафиксировано 26 подтвержденных случаев коронавируса, из них три – летальные.

За несоблюдение требований карантина Верховная Рада Украины ввела жесткие наказания.

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Источник: Сегодня

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