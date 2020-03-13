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Украинцев просят прекратить ездить по стране и за границу

13 марта, 18:20

Станислав Кожемякин

В СНБО надеются, что так граждане уберегут себя от эпидемии коронавируса

На фоне карантина, который в Украине ввели из-за коронавируса, граждан призвали ограничить перемещения как внутри страны, так и за границей.

С этим к украинцам 13 марта обратился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

"У нас большая просьба: ограничить перемещения внутри страны, ограничить по возможности перемещения за границей, чтобы самих себя обезопасить от той болезни, которая бурлит в мире", – сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

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Напомним, что на сегодняшний день известно лишь о двух украинцах с позитивными анализами на COVID-19. Оба пациента находятся в Черновицкой области: один из них в феврале вернулся из поездки с женой в Италию, а у второго из этой страны вернулась супруга. Их обоих изолировали и оказывают симптоматическое лечение.

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Третья заразившаяся вирусом – пожилая женщина из Радомышля – скончалась.

В рамках борьбы с распространением болезни Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение закрыть государственные границы с европейскими странами для иностранных граждан. Распоряжение вступает в силу 15 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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туризм карантин путешествия коронавирус Алексей Данилов

Источник: УНИАН

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