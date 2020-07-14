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Украинцев впускают уже 25 стран: куда можно поехать на отдых

14 июля, 10:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для наших граждан открыты некоторые курортные страны

В перечень государств, которые внесли Украину в "зеленый список", добавились две страны. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Добавились Багамские острова. Согласен, очень отдаленная точка, хотя и привлекательная для туризма. И Ливан. Менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересной и красивой", - сказал министр.

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Таким образом, по состоянию на 14 июля, украинцы могут въехать в 25 стран: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Южная Корея. Это самые популярные направления. Также это Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан.

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В эти страны въехать можно, но с визой, и там действуют определенные карантинные ограничения, необходимо соблюдать определенные правила.

Брифинг Дмитрия Кулебы 14 июля

Стоит отметить, что на данный момент Албания, Черногория, Мексика, Египет и Сейшелы находятся в такой называемой "красной зоне". Это значит, что по возвращению в Украину побывавшие в этих странах туристы должны или отправиться на обсервацию, или установить приложение "Дiя" для контроля самоизоляции по месту жительства, или сдать тест на коронавирус.

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Ранее министр сообщил, что пока у нашей старны нет шансов попасть в "зеленый список" ЕС. Более подробно читайте материале"У ЕС нет никаких претензий к безвизу с Украиной": интервью с Дмитрием Кулебой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин туристы Украина коронавирус Дмитрий Кулеба

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