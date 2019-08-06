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Украинцев снова атакует корь: названо число заболевших с начала года

Сегодня, 15:12

Болезнь в 2019 году унесла жизни 18 украинцев

Украинцев снова атакует корь: названо число заболевших с начала года Украина Болезнь в 2019 году унесла жизни 18 украинцев


 

Корь распространяется по Украине. Только за последнюю неделю опасную болезнь подхватили почти 300 человек, 127 из них – дети, сообщили в Минздраве.

Больше всего новых вспышек болезни зафиксировано в Киевской области. Только за пять дней в регионе заболели 59 человек. По 21 инфицированному – в Винницкой и Черновицкой областях. В Хмельницкой области зарегистрировано 12 таких случаев.

Всего с начала года корью заболели 56 860 украинцев, 18 из них – умерли. В Минздраве призывают украинцев не пренебрегать прививкой. По данным министерства, все регионы обеспечены вакцинами производства Бельгии и США.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течени года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Также сообщалось, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.

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