Украинцев снова перестали впускать в Израиль

Граждан Израиля, которые не смогли подтвердить цель пребывания в Украине, с начала года – чуть более 700 человек

Фото: Pixabay

С начала этого года израильские правоохранители отказали более 2 тысячам граждан Украины во въезде в Израиль. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"О не пропуске граждан Украины, которые вернулись из Израиля из-за отказа въезда – за сутки таких было 4 наших соотечественника. В общем с начала года из Израиля возвращено более 2270 граждан Украины", – сказал собеседник.

По его словам, граждан Израиля, которые не смогли подтвердить цель пребывания в Украине, за минувшие сутки было 7, а с начала года – чуть более 700 человек.

Напомним, главной причиной, по которой Израиль отказывает гражданам Украины в предоставлении разрешения на въезд на территорию государства, является предупреждение нелегальной иммиграции.

Отметим, что скандал со въездом-выездом между Украиной и Израилем разгорелся уже давно. Так, 15 февраля, в израильском аэропорту Бен Гурион несколько часов удерживали 140 украинцев. Людей задержали без пояснений, отобрав у них паспорта, и разрешения перемещаться по аэропорту, любое передвижение осуществлялось под конвоем.

В МИД Израиля заявили, что это ответные меры – в аэропорту Киева задержали 35 израильтян, 28 из которых приобрели билеты на различные рейсы. При этом украинские пограничники отказали им во въезде по законным причинам – из-за отсутствия достаточной суммы денег или подтвержденной цели визита.

Украина попросила израильского посла поднять вопрос большого количества необоснованных отказов для граждан Украины в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион.

Напомним, что Израиль является популярным направлением для украинских заробитчан. Как мы уже писали, в 2017 году из этой страны депортировали более 3,5 тыс. украинцев, многие из которых были обмануты компаниями-посредниками.

Напомним, что Израиль является популярным направлением для украинских заробитчан. Как мы уже писали, в 2017 году из этой страны депортировали более 3,5 тыс. украинцев, многие из которых были обмануты компаниями-посредниками.

Кроме того, ранее сайт "Сегодня" разбирался на каких условиях, и чего надо остерегаться украинцам, собираясь на заработки на "Землю обетованную".

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