Украинцев стало меньше: Госстат опубликовал новые данные
По данным Госстата, за год население Украины сократилось на 233,2 тыс. человек
По состоянию на 1 января 2019 года численность населения в Украине составила 42,15 млн человек. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики сегодня, 20 февраля.
"За 2018 год численность населения уменьшилась на 233,2 тыс. человек", – сказано в нем.
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При этом на 100 умерших в Украине приходится 57 рожденных.
Инфографика: ukrstat.gov.ua
Напомним, по состоянию на 1 декабря 2018 года численность населения Украины сократилось до 42,18 млн человек. Превышение числа умерших над количеством рожденных составляло 42 человека: на 100 умерших – 58 рожденных.
В прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.
Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье: Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом.
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