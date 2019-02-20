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Украинцев стало меньше: Госстат опубликовал новые данные

Сегодня, 21:13

По данным Госстата, за год население Украины сократилось на 233,2 тыс. человек

Фото: AFP
Украинцев стало меньше: Госстат опубликовал новые данные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/306/4c3/5c53064c33dba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/306/4c3/5c53064c33dba.jpg Украина По данным Госстата, за год население Украины сократилось на 233,2 тыс. человек

По состоянию на 1 января 2019 года численность населения в Украине составила 42,15 млн человек. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики сегодня, 20 февраля.

"За 2018 год численность населения уменьшилась на 233,2 тыс. человек", – сказано в нем.

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При этом на 100 умерших в Украине приходится 57 рожденных.

 

Инфографика: ukrstat.gov.ua

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2018 года численность населения Украины сократилось до 42,18 млн человек. Превышение числа умерших над количеством рожденных составляло 42 человека: на 100 умерших – 58 рожденных.

В прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье: Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом.

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Тег население, Госстат, Население Украины

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