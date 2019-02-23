Украинцев стало меньше, но сидеть они будут дольше: ТОП-5 новостей страны за неделю

Порошенко рассказал в НАТО о российской агрессии в Украине

Фото: Getty Images.

Украинцев стало меньше, но сидеть они будут дольше: ТОП-5 новостей страны за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/00c/d2a/5c700cd2a0526.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/00c/d2a/5c700cd2a0526.jpg 2019-02-23T13:02:00+02:00 Украина Порошенко рассказал в НАТО о российской агрессии в Украине

На уходящей неделе украинцы вспоминали страшные дни 18-20 февраля и удивлялись новым законопроектам. Читайте главные новости Украины в специальном материале сайта "Сегодня".

Выступление Порошенко в ООН: все подробности

20 февраля президент Украины Петр Порошенко принял участие в специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН, где выступил с докладом по российской агрессии на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Отметим, что включение данного вопроса в повестку дня ГА ООН было инициировано Украиной. Проведение дебатов в пятую годовщину начала агрессии Российской Федерации против Украины стало первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН.

Во время выступлении Порошенко заявил, что Россия своей военной агрессией с 2014 года забрала жизни около 13 тысяч человек.

"Просто подумайте о том факте, что на протяжении пяти лет народ Украины живет в условиях самого длительного в современной истории Европы горячего конфликта. Россия начала войну против своего соседа, которого называет "братским", и не демонстрирует никакого намерения остановиться", – сказал он.

Порошенко напомнил мировому сообществу, что Россия сначала захватила Крым, а затем превратила Донбасс на поле боя. После этого агрессия была распространена на Азовское и Черное моря и Керченский пролив.

"7% территории Украины, включая Крым и восточные районы Донецкой и Луганской областей, пока оккупированные. Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек и более 28 тыс. человек получили ранения. И эта цифра включает также 298 человек пассажиров рейса МН17, который был сбит в июле 2014 года российскими военными из ракетной системы "Бук", – рассказал глава украинского государства.

Напомним, что в конце сентября 2018 года Порошенко также принял участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда он также говорил о проблемных вопросах по оккупированному Крыму и войне на востоке Украины, частности, что миротворцы ООН – лучшее решение для урегулирования на Донбассе.

Каждая третья игрушка в Украине токсична

Каждая вторая игрушка в Украине не соответствует стандартам качества, а каждая третья игрушка содержит в себе вредные (токсичные) вещества. Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook со ссылкой на Украинскую ассоциацию индустрии игрушек.

"Игрушки могут негативно влиять на работу мозга, печени, почек, нервной и эндокринной системы ребенка", – сказано в сообщении.

В Министерстве напомнили, что все оригинальные качественные игрушки обязательно проверены на физические, химические, гигиенические, электрические и радиоактивные свойства, а официальные производители или экспортеры несут полную ответственность за их безопасность.

Пресс-служба Минэкономразвития также сообщила, что продавец обязан предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, и предоставить чек.

Исполнилось 5 лет Революции достоинства

На этой неделе страна праздновала годовщину Революции достоинства. Ровно 5 лет назад, 20 февраля 2014 года неизвестные снайперы начали расстреливать протестующих на Евромайдане. В тот день в центре города погибло 60 человек, чьи имена вошли впоследствии в мартиролог "Небесной сотни". Всего во время уличных боев, по информации Минздрава Украины, погибли 82 человека (71 демонстрант и 11 правоохранителей), пострадали – 622 человека.

Противостояние 20 февраля стало завершающим этапом Революции достоинства. 22 февраля Верховная Рада отстранила Януковича от обязанностей Президента Украины и назначила досрочные президентские выборы. Давайте вспомним тревожный день 20 февраля. Сайт Сегодня подготовил для вас два специальным материала: фотогалерею "5 лет расстрелам на Майдане: фотоистория того, как это было" и подробный отчет о событиях тех дней "Снайперы на крышах и "коктейли Молотова": хроника расстрелов на Майдане 20 февраля".

Депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний

В тюрьму на 100 лет: депутаты хотят поменять систему уголовных наказаний в Украине и отказаться от фиксированного максимального тюремного срока, сделав его неограниченным. "Сегодня" разобралась, чего хотят парламентарии и есть ли шанс у их инициативы.

Депутатами зарегистрирован законопроект об усилении ответственности за несколько преступлений, совершенных одновременно. В пояснительной записке отмечается: сегодня суд "назначает наказание путем поглощения менее строгого более строгим". То есть, если человека обвиняют по двум статьям и наказание по первой — 7 лет тюрьмы, а по второй — 12 лет, то максимальный срок, который ему грозит, составит 12 лет. Кроме того, по законам Украины, наказание не может превышать 15 лет (исключения — пожизненные сроки). По мнению авторов инициативы, это несправедливо.

Парламентарии предлагают взять на вооружение американскую систему, где сроки за отдельные преступления одного человека складываются и могут достигать 300 лет и более. К примеру, в 2010 году в Севастополе случилась резонансная история — молодой человек ограбил сразу 200 квартир. Сегодня по закону его осудили бы максимум на 12 лет. Новая инициатива предполагает, что за каждую отдельную он получил бы срок до 8 лет. То есть суммарно — 1600 лет тюрьмы.

По словам юриста Дины Дрыжаковой, у такой инициативы есть свои минусы и плюсы:

"С одной стороны, если брать во внимание воспитательную сторону совершившего преступление, можно говорить, что эта система приемлема. Если говорить о правде жизни, то тюрьмы переполнены, и увеличение срока пребывания тяжело будет воплотить в жизнь", — считает юрист.

Адвокат Иван Либерман считает, что в теории любую систему можно применить в Украине.

"Но для этого придется внести правки в уйму документов — Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и даже в Уголовно-исполнительный кодекс, о котором вообще мало кто знает и вспоминает", — добавляет правозащитник.

Наконец, по мнению политолога Игоря Петренко, проект в ближайшем времени вряд ли станет законом.

"Такой вопрос, учитывая количество нормативных актов, которые нужно будет поменять, вряд ли решится быстро. А сейчас, в преддверии выборов, парламент тем более не сможет этим заняться. Но, как элемент запуска публичной дискуссии, это хороший вариант. Требуется предметное обсуждение среди профессионалов. Последний пример: Виктору Януковичу вынесли два приговора, один — на 12 лет, другой — на 13. Получил он 13, хотя по предложенной системе суд мог назначить 25", — резюмирует эксперт.

Украинцев осталось всего лишь 42 миллиона

Украинцев стало меньше: Госстат опубликовал новые данные. Так, по состоянию на 1 января 2019 года численность населения в Украине составила 42,15 млн человек. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики сегодня, 20 февраля.

"За 2018 год численность населения уменьшилась на 233,2 тыс. человек", – сказано в нем.

При этом на 100 умерших в Украине приходится 57 рожденных.

Напомним, что по состоянию на 1 декабря 2018 года численность населения Украины сократилось до 42,18 млн человек. Превышение числа умерших над количеством рожденных составляло 42 человека: на 100 умерших – 58 рожденных.

В прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

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