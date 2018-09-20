Украинцев становится все меньше – Госкомстат

Сегодня, 14:28

Главыне причины: низкая рождаемость и эмиграция


Украинцев становится все меньше. В Госкомстате посчитали, что только с начала года их количество сократилось.

В основном из-за низкой рождаемости – она вдвое меньше смертности, а также из-за масштабной эмиграции.

По подсчетам ООН, к 2050 году жителей Украины будет едва 36 млн. То есть на 20% меньше, чем сейчас. По последним данным, нас чуть более 42 миллиона.

Ранее эксперты агентства Bloomberg подсчитали, что к 2050 году население Украины уменьшится на 36%.

"Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", – сообщает Bloomberg.

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Напомним, население Украины продолжает сокращаться. По данным Госстата, за 2017 год нас стало меньше на 198 тыс. чел. На 1 января 2018 г. в стране проживало 42 млн 386,4 тыс. чел. В 2016-м сокращение тоже было, но менее значительное — на 176 тыс. чел. Внесла вклад и миграция: если в 2016 г. выехало на ПМЖ за рубеж 10 620 чел., то в 2017-м — 11 997 чел. Демографы и социологи говорят, что в ближайшие годы переломить негативную тенденцию вряд ли удастся, и рекомендуют государству больше поддерживать молодые семьи.

Сто тысяч украинцев ежемесячно покидают Украину навсегда. Такие цифры озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, в 2017 году из страны выехал миллион человек.
рождаемость, смертность, Украина, Госкомстат

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