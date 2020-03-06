Население Украины стремительно сокращается: чем это грозит стране

По данным Госстатистики, нас уже меньше 42-х миллионов

Украинцев становится все меньше, это показали данные Госслужбы статистики о демографической ситуации в стране за 2019 год. Нас уже менее 42 млн человек, а по данным недавно отправленного в отставку Кабмина (так называемая "перепись Дубилета"), еще меньше – 37,3 млн.

Сайт "Сегодня" разобрался, сколько на самом деле жителей в Украине, почему получилась разница между данными Госслужбы статистики и данными правительства, какая демографическая ситуация ждет страну через 30 лет, и, наконец, как снижение численности и возрастной структуры населения влияет на экономику Украины.

Минус четверть миллиона

Как подсчитали специалисты Госстатистики, численность населения Украины на 1 января 2020 года составляла 41 млн 902 тысячи 400 человек. Это на 250,8 тыс. человек меньше, чем год назад. Для сравнения: в 2018 году нас стало меньше на 233,2 тыс. чел. То есть, население сокращается бешеными темпами.

Главная причина сокращения – резкое снижение рождаемости. Если в 2018 году родилось почти 336 тыс. малышей, то в 2019-м – менее 309 тыс., или на 8% меньше. При этом украинцев рождается вдвое меньше, чем умирает: в прошлом году на 100 умерших пришлось всего 53 младенца.

Естественный уход населения сократился по сравнению с 2018 годом: если в 2018 году умерло почти 587 тыс. человек, то в 2019-м – 581 тыс., или на 1% меньше. Очевидно, что снижение рождаемости в 8 раз по сравнению со смертностью не могло перекрыть общую цифру уменьшения населения. Более того, из-за того, что родилось мало детей, население еще больше постарело по сравнению с 2018-м годом.

У Кабмина – 37 миллионов

Кратко упомянем, что по итогам электронной переписи Кабмина, проведенной в декабре 2019 года с использованием нескольких методик, в том числе данных операторов мобильной связи о количестве "живых" сим-карт на руках у населения (с учетом того, что в одних руках может быть несколько сим-карт), оказалось, что в стране проживает 37,3 млн человек или на 4,6 млн человек меньше, чем по данным Госстатистики.

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По словам ведущего научного сотрудника Института демографии и социсследований НАН Украины Светланы Аксеновой, это была оценка, данные которой могут отличаться от результатов реальной переписи, проведенной путем подомового обхода переписчиками.

Разницу в количестве проживающих Аксенова объясняет тем, что, возможно, не были учтены трудовые мигранты, постоянно или длительное время работающие за границей, но при этом остающиеся гражданами Украины, зарегистрированными по определенным адресам, где проживают их семьи. С этим согласен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Где сколько проживает

Если взять данные по областям, то самой населенной, как и раньше, является Донецкая область – 4,131 млн чел. (-17 тыс. чел.). Далее идут Днепропетровская – 3,177 млн чел. (-15 тыс. чел.), Харьковская – 2,658 млн чел (-9 тыс. чел.), Львовская – 2512 млн чел. (-5 тыс. чел.) и Луганская – 2,135 (-8 тыс. чел.). Как и годом ранее, в трех областях население недотягивает до миллиона: это Черниговщина – 991 тыс. чел. (-7 тыс. чел.), Кировоградщина – 933 тыс. чел. (-6 тыс. чел.) и Буковина (Черновицкая обл.) – 902 тыс. чел. (-1 тыс. чел.).

Особняком стоит столичный регион – это Киев и область, только здесь имеем положительный прирост населения. В столице сейчас зарегистрировано 2,969 млн чел. (+8 тыс. чел.), на Киевщине – 1,78 млн чел. (+1 тыс. чел.).

Неутешительные прогнозы

По данным ООН, Украина – одна из пяти стран мира, где население сокращается быстрее всего. В этом перечне также Болгария, Латвия, Литва и острова Уоллис и Футуна – заморская территория Франции в Тихом океане с населением около 12 тыс. человек, в основном полинезийцев. В ООН прогнозируют, что до 2050 года жителей Украины станет меньше еще на 20%

Если брать процент от данных Госстатистики, то через 30 лет нас останется 33,5 млн чел., если брать процент от расчетов Кабмина, то еще меньше – 29,8 млн чел. Напомним: в 1991 году украинцев было 52 млн чел.

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Демографы: нужно по 4 ребенка в семье или по 400 тысяч иммигрантов

Светлана Аксенова напомнила, что для простого воспроизводства населения (сохранения его численности) необходимо, чтобы на одну среднюю семью арифметически приходилось 2,2 ребенка.

"Этот 10% запас необходим, дабы перекрыть бездетные семьи, – уточнила Светлана Аксенова. – Сейчас в Украине на одну женщину детородного возраста (15-49 лет) приходится по 1,3 ребенка. Пять лет назад было 1,5 ребенка. Но в эту статистику существенную погрешность вносит усилившаяся за 5 лет трудовая миграция. Кстати, нынешние цифры не самые низкие – в 2000-х было по 1,1 ребенку на каждую женщину. Сейчас это малочисленное поколение выходит на рынок труда, а многочисленное поколение рожденных в 1960-х годах во время "бэби-бума" выходит на пенсию. Очевидно, что в совокупности с усиливающейся трудовой миграцией, это усугубит недостаток рабочих рук в Украине".

Коллега Светланы Аксеновой, ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований НАНУ Павел Шевчук подсчитал: чтобы население Украины прекратило сокращаться, необходимо, чтобы в каждой семье через 4-5 лет было не менее чем по четыре ребенка. Очевидно, что такой всплеск рождаемости вряд ли реален, особенно с учетом трудовой миграции женщин, поэтому, по словам Шевчука, альтернативный вариант – пополнить население за счет постоянных иммигрантов, которые готовы осесть в Украине.

"Для этого необходимо, чтобы к нам в страну ежегодно приезжали порядка 400 тыс. чел.", – говорит Павел Шевчук.

Увы, реальные данные Госстатистики пока далеки от подсчетов ученого – в 2019 году в Украину на ПМЖ въехало всего 21,5 тыс. человек.

Пенсионеры vs молодежь

У сокращения населения Украины и его старения есть еще одна негативная сторона – экономическая. Как рассказал нам Олег Пендзин, рынок труда давно испытывает существенный недостаток рук.

"Малочисленные поколения, которые были рождены в 1990-2000-х годах, сейчас выходят на рынок труда, но их очень мало. И наоборот, на пенсию уже выходят люди, которые родились в 60-х годах. Их приблизительно в полтора раза больше, чем поколения 1990-х, – говорит Пендзин. – И даже в чем-то для страны хорошо, что из-за небольших пенсий эти люди вынуждены работать и дальше. Так как уже на сегодня на одного официально работающего, который платит взносы в Пенсионный фонд, приходится более одного пенсионера. Это значит, что через 3-5 лет придется снова повышать пенсионный возраст, страховой стаж, дающий право на пенсию либо гарантировать всем только минимальные пенсии".

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен: когда в стране слишком много молодежи – это тоже плохо, если государство не может их трудоустроить.

"В Бразилии, где молодых намного больше, чем людей старшего возраста, доля безработных среди молодых – до 40%, так как они не имеют ни образования, ни профессии, ни желания трудиться, – привел пример Охрименко. – В фавелах (трущобах) выросло уже три поколения профессиональных безработных, это преступность, нищета с которой власти не могут справиться. И наоборот, в стареющей Европе доминирует средний класс, где детей в семьях один-два, но они имеют образование, профессию, достаточный уровень жизни, могут содержать престарелых родителей. Похоже, что Украина пойдет по какому-то среднему пути: в городах будет формироваться средний класс, в селах, где детей традиционно больше – подрастать молодое поколение, которое придет на смену старшему поколению, в том числе и переехав в города. Такая тенденция уже усиливается".

Светлана Аксенова добавила, что выходом из создавшейся ситуации, когда население стареет, может быть продление активной деятельности тех, кто еще 10 лет назад уходил на отдых, либо и вовсе из жизни.

"Несмотря на трудности, продолжительность жизни у нас растет, трудовая активность старшего поколения – тоже, поэтому преждевременно говорить о том, что к 2050 году Украина станет "приютом для престарелых", – резюмировала демограф.

А вот как обсуждали электронную перепись Кабмина на "Свободе слова Савика Шустера" на телеканале "Украина":

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