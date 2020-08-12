Большинству украинцев поменяют обычные паспорта на пластиковые

В Украине уже как несколько лет ввели ID-карты, но они продолжают существовать параллельно с обычными бумажными удостоверениями. Но сегодня Кабинет министров поддержал законопроект, которым предлагается постепенно вывести из обращения старые паспорта-книжечки.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно законопроекту "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки", паспорта старого образца заменят пластиковые карточки. Документ предусматривает такие сроки действия паспорта:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет – до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для украинцев от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста. В случае, если паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, – фотографию при оформлении паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста. А в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, – фотографию при оформлении паспорта.

Другими словами – когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

Напомним, в апреле в Украине запустили электронный паспорт в приложении "Дія". Он имеет такую же юридическую силу, как и обычный паспорт – Кабмин сделал его аналогом официального документа. Цифровой паспорт можно предъявлять сотрудникам полиции, на почте, в банках, в магазинах при покупке сигарет или алкоголя. Сайт "Сегодня" узнавал, как реагируют в магазинах и банках на электронный паспорт.

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