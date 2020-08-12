Українська
$ 27,6
32,56
  1. Последние новости Украины

Большинству украинцев поменяют обычные паспорта на пластиковые

12 августа, 18:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцев хотят перевести на современные удостоверения личности

В Украине уже как несколько лет ввели ID-карты, но они продолжают существовать параллельно с обычными бумажными удостоверениями. Но сегодня Кабинет министров поддержал законопроект, которым предлагается постепенно вывести из обращения старые паспорта-книжечки.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно законопроекту "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки", паспорта старого образца заменят пластиковые карточки. Документ предусматривает такие сроки действия паспорта:

В тренде
Столбики термометров опустятся вниз: какой будет погода в Украине 12 августа (карта)
  • для лиц в возрасте от 16 до 25 лет – до дня достижения лицом 25-летнего возраста;
  • для украинцев от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста. В случае, если паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, – фотографию при оформлении паспорта;
  • для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста. А в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, – фотографию при оформлении паспорта.

Другими словами – когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

Напомним, в апреле в Украине запустили электронный паспорт в приложении "Дія". Он имеет такую же юридическую силу, как и обычный паспорт – Кабмин сделал его аналогом официального документа. Цифровой паспорт можно предъявлять сотрудникам полиции, на почте, в банках, в магазинах при покупке сигарет или алкоголя. Сайт "Сегодня" узнавал, как реагируют в магазинах и банках на электронный паспорт.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карта паспорт законопроект

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан судна
Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан суднаОдесса
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшились
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшилисьЭкономика
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад
Коронавирус в Украине не сбавляет обороты: число заболевших за сутки
Коронавирус в Украине не сбавляет обороты: число заболевших за суткиУкраина
"Текущую ситуацию можно решить": Украина, Польша и Литва о событиях в БеларусиПолитика
"Моя чужая квартира": смогут ли банки отбирать жилье у должниковЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять