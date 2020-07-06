Волна адской жары: чего ждать от погоды в Украине 6 июля (карта)

В Украине продолжает удерживаться жаркая погода. Но в понедельник, 6 июля, в некоторых регионах пройдут сильные ливни. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Осадки ожидаются в основном в западных регионах Украины. Во Львовской, Закарпатской и Волынской областях вероятно пройдут дожди. На остальной территории страны без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях – юго-западный. Местами порывы ветра 3-8 м/с.
Температура в стране установится на уровне 30-38 градусов тепла. Жарче всего будет в центральных, южных и восточных регионах.
Отметим, что июнь 2020 года в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет. Самым жарким днем было 11 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,3 °С.
Также ранее мы сообщали, что в этом году средняя температура весны в столице составила + 9,6 °С, что на 1,4 °С выше климатической нормы. В этом году весна была очень контрастной: если температура в марте была выше климатической нормы на 5,8 °С, то май оказался холоднее на 2,8 °С.
Об опасности жары смотрите в видеосюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк