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Украинцев ждет испытание 34-градусной жарой: синоптики озвучили прогноз погоды на неделю

19 августа, 15:59

В середине недели Восток, Юг и Приазовье накроет мощнейшая жара

/ Фото: Pixabay

В Украине в течение всей недели ожидается сухая и солнечная погода, в ряде регионов пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров перевалят за отметку в +30 градусов. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Во вторник, 20 августа, в западных областях температура воздуха будет +28...+32 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. В Центре ожидается +28...+31 градус, на Юге будет такая же погода. На Востоке и Приазовье синоптики прогнозируют +28...+31 градус.

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В среду, 21 августа, в стране будет все так же жарко, а в западных регионах при жаре в +27...+31 градус пройдут дожди с грозами. Дожди также будут в Крыму, а на остальной территории Украины будет сухо и солнечно. В Центре синоптики обещают +29...+31 градус, на Юге, Востоке и Приазовье будет аж до +34 градусов днем.

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В четверг, 22 августа, на Западе снова будет солнечно, уже без осадков, а температура воздуха немного понизится – днем +23...+26 градусов, до +29 градусов прогнозируют только на Закарпатье. В Центре будет +28...+31 градус. В Кировоградской области днем обещают до +32 градусов, в Харьковской – до +33 градусов, в Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях – до +34 градусов.

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В пятницу, 23 августа, в западных областях синоптики обещают сухую погоду и температуру воздуха до +26 градусов днем, в Центре будут дожди при +29...+31 градусе. На Юге, Востоке и Приазовье ожидается до +32 градусов. 

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В субботу, 24 августа, на День Независимости, по всей стране будет без осадков, кроме Закарпатья. На Западе днем будет до +26 градусов, в Центре – до +31 градуса, на Востоке – до +28...+30 градусов, на Юге и Днепропетровской областях – до +32...+33 градусов.

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Напомним, что в Киеве празднование Дня Независимости в этом году состоится в новом формате: вместо традиционного парада в центре города пройдет Марш Достоинства. 

Отметим, что День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В 2019 году он выпадает на выходной день – субботу. Согласно законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные, субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа включительно. Кроме того, рабочий день в пятницу, 23 августа, будет укорочен на 1 час.

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Источник: Сегодня

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