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Украинцев ждет "погодный аттракцион": жара, ливни, возможны смерчи

22 июня, 13:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Над западной частью Украины снова будет кружить циклон, который принесет непогоду

В Украине продолжит бушевать непогода и 23 июня. Сильные дожди ожидаются на западе страны, а также доберутся до ряда центральных областей и столицы. В то же время температура воздуха будет колебаться от 19 до 33 градусов в зависимости от региона. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

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По ее словам, над западной частью Украины снова будет "кружить" циклон, в связи с чем дожди еще усилятся.

"Шансы на периодические сильные ливни распространятся до Винницкой и Житомирской области. Вечером – в Киевской области. При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи. Больше солнца и сухой погоды предполагается на юге Украины, в Кропивницком с районами, в Черкасской, Луганской и Донецкой областях. Температура воздуха ночью 15-22 градуса, днем ​​градусы разбегутся: на западе 19-24, на востоке – 28-33, на севере, в центре и на юге – 24-29", – написала Диденко.

В Киеве вторник будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. 23 июня температура воздуха в столице немного понизится, ожидается 26-27 градусов.

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Украинцев ждет "погодный аттракцион": жара, ливни, возможны смерчи

Синоптик отметила, что еще немного снизится температура в среду, 24 июня, – до 24 градусов. А вот во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29-30 июня, снова ожидается понижение температуры воздуха.

"Такие погодные аттракционы, резкие скачки атмосферного давления, температуры воздуха, мгновенного изменения солнечной погоды на сильный ливень – испытание для людей с нарушенным вестибулярным аппаратом, для лиц с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными проблемами", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", в Ивано-Франковской области пронесся смерч. Вихрь бушевал в районе села Обертин вечером 21 июня. По словам очевидцев, смерч пронесся над полями и лесополосой в четырех километрах от поселка.

Смотрите также видео мощного смерча в Крыму:

Торнадо в Крыму. Видео: Telegram-канал Baza
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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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