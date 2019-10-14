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Украинцев ждет теплое начало недели: прогноз погоды на ближайшие дни

14 октября, 13:55

Во всех областях Украины ожидается теплая погода

Сегодня отмечаем Покров Пресвятой Богородицы 2019

Сегодня отмечаем Покров Пресвятой Богородицы 2019 / Фото: Depositphotos

Погоду в Украине в ближайшие сутки продолжит определять тёплая и преимущественно сухая воздушная масса. Утром возможны туманы, но осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, синоптики прогнозируют ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман.

Ветер будет переменный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается 5-10°, на побережье Черного моря до 13°. Днем в Украине будет тепло: температура воздуха будет колебаться от 19 до 24°.

В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью 8-10°, а днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 октября самая высокая температура воздуха днём была +22,6° в 1993 году, самая низкая ночью -7,8° в 1898 году.

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Во вторник, 16 октября, также осадков не прогнозируют. Ночью и утром в Украине будет местами туман.

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Ветер юго-западный и южный, 3-8 м/с, на западе и в Крыму 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 °, днем – от 18 до 23°.

В столице также без осадков, ночью температура воздуха будет 7-9 °, а днем 20-22°.

Напомним, недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат уже засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре погода в Киеве преподнесла температурные сюрпризы. Первый месяц осени был контрастным и отметился семью рекордами. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского рассказали об особенностях прошедшего месяца.

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