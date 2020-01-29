Украинцев ждут изменения в паспортах: опубликована инфографика

В новых документах не будет данных о регистрации, детях и семейном положении

Фото: Государственная миграционная служба

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Вот уже несколько лет, как в Украине проводится масштабная цифровизация. На этот год также запланировано немало новшеств, и среди них — цифровизация паспортов. Так, добавить свой паспорт и идентификационный номер, а также водительские права и техпаспорт можно будет в приложение "Дія".

Но это далеко не все изменения: так, в Украине планируют выдавать ID-карты без информации о прописке, детях и семейном положении. В правительстве анонсировали, что всю эту информацию вообще уберут с ID-карт; ее не будет даже на чипе, так как она может быстро меняться.

В то же время, хотят запустить специальный электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранители, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк отмечал, что для внедрения таких новшеств необходимо принять закон, который изменит систему регистрации.

"Все органы, которым нужна (информация), должны иметь право ее видеть. В том числе банки, нотариусы и т.д. То есть лицо пришло, приложило к устройству свою ID-карту и тем самым подтвердило системе, что дает разрешение на просмотр определенной информации, например, места жительства", — отметил Соколюк.

Помимо этого, в Украине уже не первый год ходят разговоры о том, чтобы вообще избавиться от института регистрации. Еще в 2001 г. в стране избавились от системы прописки и заменили ее регистрацией места жительства. Однако смена названия не изменила сути, и сейчас украинцы по-прежнему сталкиваются со множеством трудностей, если не живут по месту регистрации.

Но пока что в правительстве планируют запустить услугу еПрописка, которая позволит родителям зарегистрировать место проживания своих детей до 14 лет в электронной форме. Достаточно будет просто подать заявление с использованием электронной цифровой подписи. Но необходимо, чтобы в реестре уже было зарегистрировано место жительства хотя бы одного из родителей.

Подробнее о том, какие еще документы можно будет оформить онлайн, читайте в нашем материале "Паспорта без прописок и онлайн-услуги для новорожденных: какие новшества в документах ожидают украинцев".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал задание максимально упростить оформление документов:

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