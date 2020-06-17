Украинцев ждут теплые грозовые дожди: синоптик рассказала о погоде в четверг

Погода в Украине 18 июня особо не изменится – основные дожди на западе и немного в центральных областях, а температура воздуха все равно будет высокой – в среднем 30 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 18 июня значительная часть Украины все еще будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления. Поэтому завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах локальные шквалы и град.

"Большая вероятность (дождей) на западе, в северных и в Винницкой областях. На востоке, в южной части и в большинстве центральных областей завтра больше солнца, чем дождевых облаков, разве что локально в дневные часы может где-то полить. Но все же рекордсменом по притяжения влаги на свою голову остается наш запад. Температура воздуха в четверг днем ​​ожидается в пределах 27-30 градусов, на востоке Украины до +33, в западных областях дожди освежат воздух до 23-28 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве в четверг снова кратковременные дожди с грозами. Температура воздухе будет высокой – около 30 градусов.

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Синоптик добавила, что похолодания в Украине стоит ждать уже с понедельника.

Отметим, в последние дни непогода не на шутку разбушевалась в Украине. Сильные дожди превращали улицы населенных пунктов в реки, а штормовой ветер обрывал линии электропередачи и валил деревья. Смотрите подробнее о погодных аномалиях в Украине и что натворила стихия.

Видео: Юрий Димчогло, Facebook

А тем временем по Херсонской области пронесся мощный смерч. Свидетелями этого явления стали жители поселка Сивашское Новотроицкого района. Вихрь носился по населенному пункту около 10 минут, но за это время успел натворить немало беды.

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