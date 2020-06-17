Українська
$ 26,74
30,24
  1. Последние новости Украины

Украинцев ждут теплые грозовые дожди: синоптик рассказала о погоде в четверг

17 июня, 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Жара скоро спадет – осталось потерпеть до конца недели

Погода в Украине 18 июня особо не изменится – основные дожди на западе и немного в центральных областях, а температура воздуха все равно будет высокой – в среднем 30 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 18 июня значительная часть Украины все еще будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления. Поэтому завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах локальные шквалы и град.

"Большая вероятность (дождей) на западе, в северных и в Винницкой областях. На востоке, в южной части и в большинстве центральных областей завтра больше солнца, чем дождевых облаков, разве что локально в дневные часы может где-то полить. Но все же рекордсменом по притяжения влаги на свою голову остается наш запад. Температура воздуха в четверг днем ​​ожидается в пределах 27-30 градусов, на востоке Украины до +33, в западных областях дожди освежат воздух до 23-28 градусов", – написала Диденко.

Реклама

В Киеве в четверг снова кратковременные дожди с грозами. Температура воздухе будет высокой – около 30 градусов.

В тренде
Доверяют ли украинцы Евросоюзу – опрос

Синоптик добавила, что похолодания в Украине стоит ждать уже с понедельника.

Отметим, в последние дни непогода не на шутку разбушевалась в Украине. Сильные дожди превращали улицы населенных пунктов в реки, а штормовой ветер обрывал линии электропередачи и валил деревья. Смотрите подробнее о погодных аномалиях в Украине и что натворила стихия.

Видео: Юрий Димчогло, Facebook

А тем временем по Херсонской области пронесся мощный смерч. Свидетелями этого явления стали жители поселка Сивашское Новотроицкого района. Вихрь носился по населенному пункту около 10 минут, но за это время успел натворить немало беды.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода дождь прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 16 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 16 июня и последние данные о карантинеУкраина
Умер отец Петра Порошенко
Умер отец Петра ПорошенкоПолитика
Сын Ляшко перекричал отца в прямом эфире
Сын Ляшко перекричал отца в прямом эфиреПолитика
Сильный град и реки на улицах: в Запорожской области
Сильный град и реки на улицах: в Запорожской области "утонул" город (фото)Запорожье
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видео
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видеоДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять