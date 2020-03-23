Украинцы без теста на коронавирус не смогут попасть в страну

После того, как украинцам запретили вылетать из страны с туристической целью, им запретят въезжать, если они не сдадут тест на коронавирус.

Об этом во время онлайн-брифинга 23 марта заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, не уточнив, когда именно будет введена такая инновация.

"Вскоре въезд граждан на территорию Украины будет непосредственно привязан к прохождению ими теста на заболевание. Мы, с одной стороны, должны и будем помогать украинским гражданам, но с другой стороны, мы не можем допустить лавиноподобного попадания на нашу территорию дополнительных источников вируса", – сказал глава МИД.

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Тесты будут проходиться на границе, а контролировать этот процесс будут Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения Украины.

"Да, это создаст неудобство, потому что это забирает время, но это единственный путь проконтролировать, пересекает ли он эту границу здоровым", – констатировал Кулеба, назвав температурный тест недостаточно эффективным.

В то же время, до того, как в Украину наладят бесперебойную поставку этих тестов, министр назвал реализацию этого сценария неосуществимой, но добавил, что власти над этим работают.

В идеале люди должны проходить проверку еще при посадке на борт, но ни в одной стране Евросоюза украинские не смогли найти тесты на COVID-19 в открытой продаже.

Напомним, что 23 марта военный борт ВСУ привез из китайского Гуанчжоу в Украину два вида тестов: для полимеразной цепной реакции и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

При этом заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко уже заявил, что охватить всю страну тестированием будет невозможно.

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