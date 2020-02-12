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Украинцы без виз смогут посещать еще одну экзотическую страну

12 февраля, 15:23

Республика Маршалловы Острова стала 129-й страной мира, для визита в которую украинцам не нужна виза

Украина и Республика Маршалловы Острова вводят безвизовый режим.

"Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы Острова. Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы Острова об отмене виз", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Граждане этих государств смогут путешествовать в обе страны без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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"Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу", – добавил Гончарук.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 1 января 2020 гражданам Украины, как и прежде, можно не оформлять визы для поездок в 128 стран мира. В прошлом году наше государство получило безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но в то же время потеряло безвиз с Бенином и Джибути.

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Фото: Reuters

Напомним, Украина опережает в рейтинге соседние Молдову, Россию и Беларусь, на счету которых 120, 118 и 75 безвизовых стран соответственно.

Также мы сообщали, что система безвизовых поездок за границу с ID-картой для украинцев в будущем может заработать и с Шенгенской зоной.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько украинцев поддерживают безвиз, сколько граждан относятся к нему нейтрально и сколько – негативно. Подробности – в сюжете:

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Маршалловы визы паспорт острова безвизовый режим безвиз

Источник: Сегодня

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