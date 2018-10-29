Украинцы болеют гриппом, в Европу полетели новые лоукост-рейсы: итоги дня

Общество

194 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

22 новых рейса из украинских аэропортов с 28 по 31 октября начнут выполнять три зарубежные авиакомпании: Ryanair, Wizz Air и Tarom. При этом Ryanair начинает выполнять перелеты из киевского аэропорта "Борисполь" в шесть европейских городов – Вильнюс (Литва), Варшаву и Быдгощ (Польша), Барселону (Испания), Братиславу (Словакия) и Лондон (Великобритания).

125 частных и около 4500 государственных исполнителей насчитывает сейчас смешанная система исполнения судебных решений. В 2017 году частные исполнители вернули кредиторам 57,6 млн грн по 269 делам, а уже за первое полугодие этого года объем возвратов вырос до 915 млн грн по 2,2 тыс. дел. Если в 2017 году к частным исполнителям поступили 3,4 тыс. исполнительных документов на сумму 716 млн грн, то только за первое полугодие текущего года количество документов достигло 11,8 тыс. на взыскание 5,7 млрд гривен. Минюст планирует увеличить количество частных исполнителей до 800 к концу 2018 года, а в общей сложности – до не менее 3 тыс. человек.

С начала 2019 года правительство планирует начать монетизацию субсидий в несколько этапов. Обещано до осени 2019 года, то есть до начала следующего отопительного сезона, провести 100%-ную монетизацию.

621 рекламная конструкция устранена в Киеве с улиц Нижний и Верхний Вал. Такие данные приводят в Киевской горгосадминистрации.

11 390 больных гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киеве по 43-ю неделю эпидсезона (за 42-ю неделю заболели 9778 чел.) и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 14,2%. Об этом сообщили в КГГА.

Экономика

Укрепил на 6 копеек до 28,2 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 30 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 29 октября.

Увеличился до 17,052 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 27 октября. За сутки в ПХГ было закачано 8,22 млн куб. м газа, а отобрано 0,67 млн куб. м.

Подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне В- со "стабильным" прогнозом международное рейтинговое агентство Fitch. По мнению аналитиков, на рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокая потребность во внешнем финансировании, что обусловлено погашением долгов и уязвимостями банковского сектора, а также геополитические факторы. В то же время в Fitch отмечают усиление макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и благоприятное влияние поддержки международных доноров.

Выросла на 16% украинско-американская двусторонняя торговля с начала текущего года, составив почти 2,6 млн долларов. Об этом сообщил первый вице-премьер Украины Степан Кубив. Экспорт в США вырос на 32%, импорт – на 11%.

1,3 млрд грн авансовых средств намерена предоставить фермерам Государственная продовольственно-зерновая корпорация в рамках осенней программы форвардных закупок озимых зерновых урожая 2019. В рамках программы планируется закупить около 360 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и ячменя.

Составил 1,546 млрд долл. импорт легковых автомобилей за январь-сентябрь, сообщила Государственная фискальная служба. Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено из Японии – на сумму 270,917 млн долл. На втором месте оказалась Германия – 248,7 млн долл. Замыкает тройку лидеров США – 220,546 млн долл.

Мир

Возросло до 569 тысяч в третьем квартале 2018 года количество иностранцев, легально работающих в Польше. Большинство из них – 426 тысяч человек – граждане Украины. Если к этим оценкам добавить еще и тех, кто работает незаконно, то количество работников может составить до одного миллиона. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

189 человек погибли при крушении в Индонезии самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании LionAir, который упал в море около острова Ява спустя несколько минут после вылета из столицы Джакарты.

Откажется от поста главы Христианско-демократического союза (ХДС) канцлер Германии Ангела Меркель, но останется канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. Об этом она заявила 29 октября на пресс-конференции в Берлине.

Ни один из главных претендентов на пост президента Грузии не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Во второй тур выходят с практически равными результатами два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта (38,66%), и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве (37,7%). Выборы прошли 28 октября, явка составила 46,74%. В предвыборной гонке участвовали 25 кандидатов.

Победил ультраправый представитель социал-либеральной партии Жаир Болсонару во втором туре президентских выборов в Бразилии. Новый президент обещает очистить политику, бороться с преступностью и коррупцией.

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311,5 млн долл. составила чистая прибыль компании Tesla за третий квартал, что резко контрастирует с показателями прошлых кварталов. Во втором квартале текущего года у Tesla был убыток в 717,5 млн, в третьем квартале прошлого года — убыток 619 млн. По выручке за последний квартал – 6,8 млрд долл. – показатели Tesla превзошли прогнозы аналитиков, ожидавших 6,3 млрд. Достичь первой чистой прибыли за последние семь кварталов Tesla удалось благодаря хорошим продажам новой Model 3 и оптимизации производственных издержек.

70% участников референдума в Ирландии проголосовали за то, чтобы убрать из конституции государства статью, которая предполагает наказание за богохульство.