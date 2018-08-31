Украинцы болеют корью, цены на газ готовятся повысить: итоги недели

Общество

1288 человек считаются пропавшими без вести в базе общественной организации "Мирный берег", которая документирует информацию о нарушениях права человека в зоне конфликта на Донбассе. По данным Службы безопасности Украины, пропавшими без вести на Донбассе считаются 294 человека. По оценкам Международного Комитета Красного Креста, не менее 1000 тел погибших остаются не идентифицированными.

7 тысяч га территории на Донбассе остаются не очищенными от взрывоопасных предметов, только 29 га очищено, сообщили в ГСЧС.

1858 человек по состоянию на первое августа пострадали на Донбассе от мин, из них погибших около 400 человек. Пострадали 102 ребенка, из них – 21 ребенок погиб. В 2014 году подобная статистика совсем не велась

51 участника и пособника пророссийских террористических группировок разоблачили сотрудники военной контрразведки СБУ с начала Операции Объединенных сил на Донбассе. 39 из них задержаны, а 12 – объявлены в розыск.В течение мая-августа 2018 года по материалам контрразведки судами Донецкой и Луганской областей вынесено 26 обвинительных приговоров.

Уже исчерпаны деньги, заложенные в госбюджете на финансирование "теплых" кредитов. Об этом сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук: "В 2017 году для ОСМД на софинансирование было выделено 27 млн грн, их хватило на 11 месяцев. На этот год правительством было заложено 195 млн, и за полгода эти средства исчерпали. Фактически банки уже не кредитуют это направление".

Минздрав обнародовал названия штаммов гриппа, которые согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения будут циркулировать в Украине. В сезон заболеваемости гриппом, который продлится с октября 2018 года по май 2019 года, украинцам, вероятно, будут угрожать вирусы, подобные A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09, A/Singapore/INFIMH-16- 0019/2016 (H3N2) и B/Colorado/06/2017. Одна из вакцин соответствующего состава уже зарегистрирована в Украине, вторая завершила процесс специализированной экспертизы, материалы относительно третьей находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре.

Увеличит до 4 единиц авиакомпания Wizz Air количество своих самолетов в Украине и в связи с этим открывает пять новых маршрутов. Три маршрута открываются из Киева: в Бремен (Германия), Биллунн (Дания) и Ригу (Латвия).Два маршрута – из Львова: в Копенгаген (Дания) и Франкфурт (Германия).

В 100 школах стартует с начала нового учебного года пилотный проект 2-го класса Новой украинской школы, сообщила министр образования Лилия Гриневич. Продолжение пилотного проекта для второго класса будет проходить в тех школах, которые участвовали в немв прошлом учебном году, – по два класса в четырех школах на каждую область.

Увеличилась на 9,1 км общая протяженность автомобильных дорог государственного значения в Украине, до 46994,1 км после включения в Перечень автомобильных дорог общего пользования национальной автомобильной дороги от города Запорожье до острова Хортица.

77% опрошенных украинцев считают наиболее актуальной проблемой для Украины военный конфликт на востоке страны – таковы результаты проведенного компанией Seetarget социологического исследования.При этом половина опрошенных такой проблемой считают коррупцию и взяточничество, треть указали на безработицу, 19% – на низкие зарплаты и пенсии, а 16% – на недостаточный уровень соцзащиты.

11 украинских депутатов и чиновников задекларировали церкви и часовни.

Не повлияет на размер платежей за коммунальные услуги для получателей субсидий повышение цен на газ для населения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко: "Вероятный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму".

84 военнослужащих на сегодняшний день числятся пропавшими без вести вследствие Иловайской трагедии 2014 года, 11 – находятся в заложниках в ОРДЛО, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Около 7 млрд гривен может понадобиться дополнительно до конца 2018 года для субсидий. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. "У нас просчитаны различные варианты. Даже негативный сценарий тоже нами просчитан. Не более 7 млрд грн до конца текущего года потребуется на субсидии при худшем исходе", – заявил министр. При этом, по его словам, на данный момент потребности в дополнительных средствах нет.

До 28 сентября продлится прием заявок на конкурс по определению исполнителя услуг по переработке и захоронению бытовых отходов, производимых в столице, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

С марта 2018 года не нужны медицинские карты для принятия ребенка в школу (форма № 026/о), поэтому никто не имеет права не допускать ребенка к обучению без нее. Об этом напомнила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

880 законов было принято за время работы Верховной рады VIII созыва, в том числе 88 законов – в течение восьмой сессии. В течение последней сессии было рассмотрено 665 законопроектов: 29 – из числа внесенных Президентом, 67 – Кабинетом министров, 569 – народными депутатами.

1 518 283 переселенца с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтены по состоянию на 27 августа.

28 августа Украина начала командно-штабные учения "Шторм-2018" с участием ВМС, ВВС, погранслужбы и сил спецопераций по отработке "сдерживающих действий, отражения воздушного нападения, перегруппировки войск и противодиверсионной обороны"

31 374 нарушения законодательства об охране труда выявленоинспекторами Фонда социального страхования в ходе проведения проверок в первом полугодии 2018 года. По данным фактам внесены 4450 представлений работодателям и 10 представлений в органы Гоструда по применению административных взысканий или привлечению к ответственности должностных лиц.

538 человек заболели корью за прошлую неделю в Украине, среди них 293 детей. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Это на 12,5% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала года корью заболели почти 30 тысяч человек, среди которых 17 тысяч – дети. От осложнений умерли 13 человек, в том числе девять детей.

Газ для населения не подорожает до начала октября – Кабинет министров продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа по сниженной цене. Переговоры с МВФ относительно цены на газ до сих пор продолжаются, однако эксперты полагают, что власти пришли к консенсусу со специалистами Фонда.

448 500 первоклассников в этом году в Украине идут в школу. Это на 40 300 больше по сравнению с 2017 годом.

18,5 млн учебников напечатают в этом году в Украине. Это почти в 2,5 раза больше, чем печатали ранее.

Экономика

На 41% в годовом выражении в январе-июле увеличила "Укрзализныця" объемы перевозок контейнеров в составе контейнерных поездов – до 57,7 тыс. контейнеров. Этого компании удалось достичь благодаря запуску новых контейнерных маршрутов.

1,259 млрд долл. с января по июнь 2018 года в Украину поступило прямых инвестиций. РФ инвестировала в Украину 436 млн долл. – 34,6% от общего объема. Вторым крупнейшим инвестором стал Кипр – 219 млн, на третьем месте Нидерланды – 207,7 млн. Но нужно учитывать, что инвестиции из России в основном "виртуальные" – это докапитализация российских банков. "Дочки" российских госбанков имеют кредиты материнских структур, возвращать их они не могут изза санкций, поэтому конвертируют долги в устанвой капитал. В результате, формально, получается, что они получили инвестиции.

В два этапа "Укрпочта" проведет повышение тарифов. Первый этап состоится 10 сентября этого года, а второй – 1 января 2019 года. Так с 10 сентября тариф на пересылку письменной корреспонденции увеличится на 2 грн, а на посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины в рамках услуги "Укрпочта Стандарт" — на 3,6 грн.

Две "дочки" зарегистрировал НАК "Нафтогаз Украины" в середине августа: ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг". Они должны стать трейдерами газа для тенплоснабжающих предприятий и промышленных потребителей соответственно.

5,02 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 29 августа, что на 12,1% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ. В 2017/2018 МГ (МГ, июль-июнь) Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

34,3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур намолотила Украина с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га против 37,3 млн тонн с 9,6 млн га в 2017 году. Уборка этих культур завершена.

Выполнен с дефицитом 13,36 млрд грн Государственный бюджет за январь-июль против 27,003 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года. Сводный бюджет (государственный плюс местные) за семь месяцев выполнен с профицитом 7,52 млрд грн, что в 7 раз ниже профицита за аналогичный период предыдущего года.

На 725 млн долл. Украина разместила еврооблигаций со сроком обращения полгода. Цена размещения составила 95,551% номинала, что соответствует доходности около 9,15% годовых. Эти средства нужны, прежде всего, для того, чтобы в сентябре совершить выплаты по старым долгам.

Увеличила на 92,2% после завершения отопительного сезона Украина запасы природного газа в своих подземных хранилищах– с 7,4 млрд куб. м до 14,3 млрд. При сохранении в августе-сентябре темпов закачки в хранилища 1,6 млрд куб. м газа ежемесячно, в октябрь страна войдет с запасами около 16 млрд куб. м. При этом Кабинет министров ожидает, что запасы газа к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.

Выросли на 26,5% капитальные инвестиции в Украине по итогам первого полугодия 2018 года – до 206,9 млрдгрн, тогда как в прошлом году за аналогичный период рост составлял 22,5%. Такие данные сообщила Государственная служба статистики. Главным источником финансирования капинвестиций оставались собственные средства предприятий и организаций – 75,4% общего объема.

Сократился на 27,8% ввод в эксплуатацию жилья по итогам января-июня 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 3,5 млн кв. м. В городах за два квартала введено в эксплуатацию 2 млн тыс. кв. м жилья (63,5% общего объема), в сельской местности – 1,2 млн кв. м. В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 37,3 тыс. квартир, при этом в городах – 27,1 тыс. квартир, в селах – 10,2 тыс. квартир. Средняя площадь квартир составила 87,5 кв. м, при этом средняя площадь квартир в городских населенных пунктах – 76,3 кв. м, в сельской местности – 117,3 кв. м.

40 млрд долл. потратил в период с 2011 по 2014 год Национальный банк на удержание курса гривни.

748 млн штук яиц экспортировала в январе-июле Украина на 40 млн долларов, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим покупателем в январе-июле стали Объединенные Арабские Эмираты – 303 млн шт. на 15,6 млн долл.

На 1,5 млн тонн может вырасти в этом году по сравнению с 2017 годом урожай масличных культур, по данным консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт",– до 21,7 млн тонн.

Сократился на 0,76% в июле совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины 2018 года, или на 0,58 млрд долл. – до 75,71 млрд, сообщил Минфин. В национальной валюте госдолг возрос на 1,38%, или на 27,64 млрд грн – до 2,026 трлн грн.

До 15 сентября в Киев должно возобновиться централизованное горячее водоснабжение, заявил Киевский городской глава Виталий Кличко.На заседании правительства 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн.

97,2 млн грн транспортного налога уплатили в местные бюджеты в течение января-июля владельцы элитных автомобилей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма уплаченного налога выросла на 55,2 млн грн, или в 2,3 раза. Ставка этого налога составляет 25 тыс. грн в год.

Увеличилась на 0,4% общая сумма задолженности по выплате заработной платы в июле и на 1 августа составила 2,734 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,1% и на 1 августа составила 1,564 млрд грн.

Увеличилась на 14,7% реальная заработная плата в июле по сравнению с июлем 2017 года, а по сравнению с июнем 2018 года – на 1%, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле за месяц увеличилась на 0,3%, а в годовом измерении – на 24,9%, составив 9170 грн, тогда как в июне она составила 9141 грн, в мае – 8725 грн, в апреле – 8480 грн, марте – 8382 грн, феврале – 7828 грн, январе – 7711 грн.

Мир

21% компаний трудоустраивает украинских работников в Польше. Об этом говорится в исследовании польской компании PersonnelService под названием Барометр трудовой иммиграции. Количество работающих в Польше украинцев на 10% больше, чем в предыдущем подобном исследовании, что свидетельствует о все большем дефиците рабочей силы на польском рынке. 40% украинских заробитчан трудоустроены в крупных компаниях, в средних – 29%, а в малых – 18%. Согласно исследованию, в ближайшие 12 месяцев найти работников из Украины планирует 17% польских предприятий. Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что в Польше живет и работает не менее 1 млн граждан Украины, около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка".

Выросла до 892 евро во втором квартале средняя "чистая" зарплата в Литве. За год "грязная" зарплата увеличилась на 12,4% или 98 евро. Во втором квартале 2017 средняя "чистая" зарплата была 794 евро. В начале этого года минимальная зарплата в стране увеличилась до 400 евро, установлены минимальные социальные взносы для людей, которые получают зарплату меньше минимальной. Сейчас обсуждается вопрос об увеличении минимальной зарплаты до 420 евро. Однако МВФ призвал Литву сократить темпы роста минимальных зарплат.

Превысило миллион количество электромобилей в Европе в первом полугодии 2018 года, а до конца года по дорогам континента будут ездить уже 1,35 млн таких машин. Об этом говорится в исследовании шведской аналитической компании EV-Volumes. Продажи электромобилей, по данным аналитиков, в первой половине 2018 года увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 195 тысяч. Но электромобили пока составляют лишь 2% от всех покупок машин в Европе.

В ноябре канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе выступления на совещании руководителей зарубежных дипучреждений.

В августе закрыла Украина свое представительство при уставных органах Содружества Независимых Государств. Об этом заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Взяло на себя часть ответственности правительство Литвы за геноцид европейского еврейства, признав, что литовские граждане также принимали участие в Холокосте, говорится в официальном документе. В нем указано, что во время Холокоста погибли 95% литовских евреев, а их смерть признается "великой трагедией для литовского государства и общества".

Предупредили о возможных проблемах в международных перевозках профсоюзы работников структур, подчиненных МВД Польши. Они разослали около 50 писем в администрации аэропортов, ассоциации перевозчиков и транспортные компании. В этих письмах они объясняют, что неудача в переговорах относительно условий труда заставила их принять решение использовать элементы итальянской забастовки в рамках протеста, что может осложнить движение на границах.

500 военнослужащих Китая будут размещены на тренировочной базе в Афганистане, которую Китай начал строить. На базе будут тренировать афганские войска для контртеррористических операций.

60,4 млн долл. швейцарский банк Basler Kantonalbank заплатит американским властям за содействие гражданам США в уклонении от уплаты налогов.В том числе 17,2 млн долл. банк выплатит в качестве возмещения налоговой службе (IRS) США.Как установило следствие, с 2002 по 2012 годы сотрудники и руководство Basler Kantonalbank в сговоре с клиентами и внешними управляющими компаниями помогали укрывать активы от налогов и подавать ложные налоговые декларации. При этом швейцарский банк ссылался на банковскую тайну и защиту интересов своих клиентов.

179 млрд долл. предстоит выплатить Турции до конца июля 2019 года по внешним долгам. Это почти четверть годового ВВП страны. Основная часть долга – около 146 млрд долл. – приходится на частный сектор, особенно банки. Правительству необходимо выплатить или отсрочить погашение своего долга в размере 4,3 млрд долл.

Президент Аргентины попросил Международный валютный фонд (МВФ) ускорить перечисление средств из открытой стране кредитной линии, чтобы справиться с последствиями финансового кризиса. С начала года курс местной валюты песо упал на 40%, что является худшим результатом в группе развивающихся рынков. Доходность 10-летних гособлигаций Аргентины поднялась до 9,9%, что близко к рекордно высокому уровню. Инфляция в стране близка к 30%, а ставка аргентинского центробанка является самой высокой в мире – 40%. При этом инвесторы все больше сомневаются в способности правительства покрыть госрасходы хотя бы до конца следующего года даже с учетом кредита МВФ.В июне исполнительный совет МВФ одобрил открытие Аргентине кредитной линии по программе на 50 млрд долл. сроком на три года с целью стабилизации курса песо и поддержки начатых правительством страны реформ. В том же месяце Аргентина получила первые 15 млрд.

К 2045 году производство электроэнергии на территории штата Калифорния должно полностью обеспечиваться за счет экологически чистых источников энергии. Соответсвующий законопроектодобрилозаконодательное собрание штата. В настоящее время около 44% электроэнергии в К;алифорнии производится за счет возобновляемых источников и гидроэнергетики.

100 тысяч раз ударили за 12 часов молнии во время грозы 28 августа в регионе Новая Аквитания (юго-запад Франции). Города накрыли еще и ливни. После удара стихии без света остались 4 тысячи домов.