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Украинцы больше всего доверяют армии, спасателям и пограничникам

21 февраля, 23:14

Об этом свидетельствуют результаты социального исследования Центра Разумкова

Украинцы больше всего доверяют армии, спасателям и пограничникам.

И меньше всего – чиновникам. Об этом свидетельствуют результаты социального исследования Центра Разумкова.

Так, Вооруженные силы Украины поддерживают 69% опрошенных, ГСЧС – 65%, пограничников и Нацгвардию – 60%. В то же время чиновникам не доверяют более 70% украинцев, судам – 76%, прокуратуре – 68% и антикоррупционным органам – 65-66% опрошенных.

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"Президент еще сохраняет положительный баланс. То есть у него доля тех, кто доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет. Однако правительство и Верховная Рада уже ушли в минус. Сохраняют положительные показатели Вооруженные силы, правоохранительные органы, Нацгвардия", – сказал директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Центр Разумкова вошел в ТОП-50 лучших аналитических организаций мира. Рейтинг центров исследований опубликовал Американский университет Пенсильвании. В нем соревновались тысячи мировых организаций.

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соцопрос центр разумкова

Источник: Сегодня

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