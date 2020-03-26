Украинцы бросились скупать "противокоронавирусные" лекарства: действительно ли они помогают

Лекарств от малярии и популярных антибиотиков в украинских аптеках уже не найти

Надо или не надо, но охваченные паникой украинцы скупают все, и это не про гречку или туалетную бумагу. Из аптек начали неожиданно исчезать лекарства которые, якобы спасают от коронавируса. Чем лечить коронавирус, сначала медики мира не знали. Но в последние недели начали появляться обнадеживающие новости. Больше всего шума наделало французское исследование, которое подхватил даже Дональд Трамп.

"Гидроксихлорохин и азитромицин, выпитые вместе, могут изменить историю медицины", – написал президент США в своем Twitter.

Гидрохлорин – старые лекарства от малярии – недавно были в украинских аптеках от 200 до 500 грн. Азитромицин – распространенный антибиотик, вообще стоил до сотни гривен. Сегодня проверяем, какая ситуация после того, как препараты получили антикоронавирусный статус.

"500 миллиграммов есть азитромицина. Различных производителей. А Плаквенила нет. Сейчас перебои с поставками. Потому что закрыты границы. Возможно, не на базах сейчас. Ситуация не очень такая веселая", – говорят в аптеках.

Итальянские врачи тем временем заявили, что уже на этапе осложнения вируса, при пневмонии неожиданно помог еще один известный препарат. Лекарство от ревматоидного артрита – тоцилозумаб. Найти его раньше было не проблема, сейчас нету.

Всемирная ассоциация здравоохранения начала испытания других препаратов. Один из них также давно известен как средство для людей с ВИЧ – лопинави- ритонавир. Находим несколько ссылок "купить в Украине". Но нас и здесь разочаровывают:

"Дело в том, что все доставки у нас были из Европы. А теперь границы закрыты – у нас нет поставок".

Президент Ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий объясняет:

"Он практически не реализовывался в аптечных сетях. Потому что закупался за бюджетные средства государства. И через СПИД-центры бесплатно раздавался людям".

А еще он говорит, что теперь крайне необходимо вмешательство государства: власть должна договориться о поставках иностранных лекарств, которые исчезли. А параллельно выпускать свои.

"И прогарантировать закупку этих препаратов, прогарантировать "зеленый коридор" при регистрации этих препаратов. Чтобы в короткий срок наладили выпуск этих препаратов внутри страны", – говорит эксперт.

Тем же украинцам, кто успел закупиться лекарствами против коронавируса, которые еще только проходят исследования, фармацевты напоминают: самолечение может быть опасным для здоровья.

Тем временем британские фармацевты набрали более 20 тысяч добровольцев, которые согласились заразиться вирусами, похожими на COVID-19, чтобы помочь разработать вакцину.

Также сообщалось, что на данный момент в мире разрабатывают около 20 вакцин против коронавируса нового типа.

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