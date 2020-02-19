Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

Началась эвакуация украинцев из Китая: фото и видео

19 февраля, 16:26

В эвакуационном списке находятся 48 граждан Украины и 29 иностранцев

Посольство Украины в Китае завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

Как сообщается, в эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

"Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы в Украине, уже сели в автобусы, и часть из них уже прибыла в терминалы международного аэропорта г. Ухань", - говорится в сообщении.

Реклама

Видео украинцев и Китая. Источник: china.mfa.gov.ua

Идет регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp. При этом все пассажиры в обязательном порядке проходят санитарный контроль. Ранее сообщалось, что Украина не будет забирать граждан с симптомами ОРВИ.

В тренде
Шесть лет расстрелам на Майдане: фотоистория того, как это было

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.

Отметим, военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который сегодня ночью вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона.

Как уже сообщалось, официально подтверждено только два случая заражения украинцев: это два человека из экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас они в медицинских учреждениях Японии. Их состояние улучшается, сообщают дипломаты. И уже на этой неделе их могут выписать, если анализы обоих пациентов подтвердят выздоровление.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай Украина коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинцам придумали
Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платитьЭкономика
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)Донбасс
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новость
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новостьУкраина
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...